El periodismo de exteriores es, quizás, el oficio más inquieto del mundo. No sabe de horarios, de climas ni de distancias.

Como movilera de El Matutino y del noticiero Central de Noticias, aprendí que cada salida al aire no es solo un trámite técnico, sino una oportunidad renovada de honrar este oficio y de ser los ojos de miles de jujeños que confían en nuestra pantalla.

Hoy, mientras El Tribuno de Jujuy celebra su 46° aniversario, me detengo a pensar en la enorme transformación que hemos vivido. En los últimos cinco años, el área de streaming no solo nació como la rama más joven del diario, sino que redefinió nuestra identidad, convirtiéndonos en el multimedio más importante y visto de la provincia.

Mi rutina transcurre allí donde las cosas suceden. Estar al frente de un móvil de exteriores implica una versatilidad constante. En una misma mañana, me toca cubrir el color de un evento cultural, la formalidad de una inauguración o la rigurosidad de un evento político. Pero también están los momentos que nos marcan profundamente: las marchas, las protestas y esos pedidos de justicia que duelen y que nos exigen una sensibilidad especial.

Lo más valioso de este formato es la posibilidad de dar voz a quienes necesitan ayuda. Recorrer los barrios y escuchar a los vecinos que buscan mejorar su entorno es lo que le da sentido a nuestro trabajo. El streaming nos permite mostrar esa realidad sin filtros y en tiempo real, logrando que la ayuda llegue más rápido o que el reclamo sea escuchado por quien corresponde.

Las transmisiones en vivo son un viaje constante por nuestra geografía, donde me toca entrevistar a personas de distintos puntos de la provincia, conociendo y dando a conocer las diversas realidades que atraviesan nuestro Jujuy. Esa conexión humana es el corazón de nuestra plataforma.

Sin embargo, este despliegue sería imposible sin el engranaje humano que no se ve. Detrás de cada salida al aire hay un equipo, técnico y periodístico, de profesionales sólido y profundamente comprometidos. No somos solo individuos con cámaras y micrófonos; somos un grupo que se apoya en cada dificultad técnica y celebra cada acierto informativo. Esa mística de trabajo es la que nos permitió liderar el escenario digital jujeño.

Al cumplir 46 años, El Tribuno de Jujuy demuestra que la experiencia de casi medio siglo y la innovación del streaming pueden convivir en perfecta armonía. Seguimos en la calle, allí donde nace la noticia y palpita la realidad, con el compromiso de siempre y la tecnología del futuro, funcionando como el puente necesario para que cada rincón de nuestra provincia sea protagonista de su propia historia.

Este aniversario no es solo de quienes salimos frente a cámara; es un logro compartido.

Por eso, quiero felicitar a cada una de las personas que hacen posible este multimedio. A todos los que, desde sus diferentes áreas, ponen el corazón para que El Tribuno siga siendo el líder de la provincia: íFelices 46 años, compañeros!