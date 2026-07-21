Martos suma refuerzos en Zapla

Con el Torneo Regional Federal Amateur 2026 a casi un mes de su inicio, previsto por el Consejo Federal, Altos Hornos Zapla luego de la "limpieza" de varios jugadores, continúa sumando caras nuevas con el aval del técnico Martín Martos. Ayer se produjo la llegada del arquero chaqueño Luis Rodríguez y del defensor ledesmense Agustín Herrera. Hoy el DT Martín Martos espera el arribo del marcador central catamarqueño Williams Allende de reciente paso por Deportivo Aguilares de Tucumán y anteriomente en Atlético Policial y Villa Cubas.

El golero Rodríguez proviene de Sol de América de Formosa en el Torneo Federal A y previo a eso estuvo varios años en Sarmiento de La Banda de Santiago, con quién ascendió al Federal A venciendo a Zapla en la final jugada en Catamarca, allí se convirtió en el "arquero récord" al registrar una racha de más de 1.000 minutos sin recibir goles. En tanto, el zaguero Herrera, jugó en el "merengue" de Martos en el Regional 2024/2025, tuvo un paso reciente en Federal A en Independiente de Chivilcoy y previamente en El Linqueño. Jorge Velasco (Juventud Antoniana), Daniel Lucero (River Plate, Macará, Arsenal, Linqueño, Juventud) ya se mueven hace dos semanas con el grupo y esperan definir otras negociaciones con volantes y delanteros.

Además hay varios jugadores que están cerrando detalles para incorporarse y otros ya entrenando pero siendo observados por el técnico. Sabiendo que la derrota en la final del Apertura de la Liga Jujeña contra Talleres fue un cimbronazo aunque el "merengue" haya clasificado al certamen afista jugando un "repechaje" frente a Malvinas. Por ello la dirigencia y el cuerpo técnico decidió comunicarles que prescinden de Facundo Torres, Jesús Guaymás, Lucas Bazán, Lisandro Contreras, Lucas Cruz, Agustín Braure y Gabriel Méndez. La situación Pedro Santillán fue diferente que se despidió sólo en la última presentación. Y entre juveniles del club que continúan están Mariano Costilla, Joaquín Tejerina, Luis Solis, Mariano Saravia, Nicolás Sánchez, Nicolás Montoya, Santiago Quispe, Matías Condori, Nahuel Carral y Joaquín Herrera.