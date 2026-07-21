Gimnasia y Esgrima apunta los cañones hacia Güemes (SdE)

El panorama cambió sobre la marcha en la agenda de la Primera Nacional y en el búnker de Gimnasia y Esgrima no hubo espacio para las distracciones. Cuando la delegación "albiceleste" ultimaba los detalles para viajar a Buenos Aires, las autoridades del Ministerio de Seguridad y la Mesa Directiva de la categoría determinaron postergar el compromiso pactado para ayer frente a Quilmes por la fecha 21. La razón respondió al despliegue del operativo de seguridad nacional dispuesto ante la llegada del plantel de la Selección Argentina al país luego de su participación en la Copa del Mundo, imposibilitando el normal desarrollo del espectáculo deportivo en el Sur del Gran Buenos Aires.

A la espera de que la AFA reprograme el duelo postergado en la provincia de Buenos Aires, el cuerpo técnico conducido por Hernán Pellerano no perdió un solo segundo y dio vuelta la página de inmediato. El plantel encaró la semana con la mirada puesta de lleno en su próximo desafío: el cruce de este domingo en el estadio "23 de Agosto" frente a Güemes de Santiago del Estero, un rival que llegará a territorio jujeño urgido de unidades para salir de la zona baja de la tabla de posiciones.

Para el "lobo", el duelo ante la escuadra santiagueña representa una oportunidad inmejorable para ratificar la fortaleza en barrio Luján. Si bien el rendimiento en el último compromiso como local ante Chacarita dejó algunos pasajes de zozobra -principalmente por desajustes defensivos-, la convicción puertas adentro sigue intacta. La premisa del cuerpo técnico pasa por ajustar la sintonía en la última línea, recuperar la fluidez en la distribución que habitualmente aportan los volante centrales y lastimar con transiciones rápidas por las bandas para no caer en la telaraña que suele proponer la visita.