Finalizóla Liga Municipal con la coronación de los campeones

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy que dirige el Intendente Julio Bravo culminó con el Apertura de la Liga Municipal de Vóley en el "Tinglado de Deportes" de la escuela Normal.

Coordinado a través de la Subsecretaría de Deportes, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, se coronó a los campeones de las categorías A, B y C respectivamente en un escenario que, tal como viene sucediendo hace muchos años, estuvo colmado.

"Es la décima edición, tuvimos 80 equipos participando de San Pedro de Jujuy como así también de zonas aledañas como ser Libertador General San Martín, Fraile Pintado, El Piquete, Santa Clara, Perico, de Capital, movilizamos a lo largo del semestre 1200 personas entre varones y mujeres", destacó José Cabrera.

El titular del área deportes de la comuna sampedreña remarcó "el constante trabajo que venimos desarrollando con el deporte en la ciudad, producto de la decisión política del Intendente Julio Bravo de adoptar desde el inicio de su gestión una política deportiva marcada", sostuvo.

En cuanto a las posiciones, en la zona A damas ganó Club Atlético San Pedro, segundo Tiro y Gimnasia, tercero Unión Vóley. En varones Club Social y Deportivo Parapetí fue el ganador, seguido por Santa Rosa, Fusión Vóley. En la zona B el campeón en damas fue Las Z, más atrás quedaron Asif, Atletas Cristianos, Ju Genias. En varones ganó Bancario 2, luego quedaron Canguros +35, Sanjo Vóley y Chajas Norteños. En la zona C, UVC C fue campeón, luego quedaron Chalicán, Bancario, Team VC. En varones Evsr ganó seguido por Point Zero, Los Z y cuartos Efiv.