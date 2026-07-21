Clapier y Stieglitz quedaron lejos del top ten en Río Cuarto

La sexta fecha del Turismo Pista en Río Cuarto, provincia de Córdoba, no fue lo que esperaban los jujeños Matías Clapier en la Clase 2 y Federico Stieglitz en la Clase 3 respectivamente. Ambos quedaron lejos del top ten.

Carreras son carreras, mucho tiene que ver como se levantan el día de la final independientemente de cómo estuvo los días previos, incluido la correspondiente clasificación.

Stieglitz de entrada estuvo con buenas sensaciones, en la primera serie con buen tiempo quedó segundo, luego de haber clasificado cuarto. Hasta ese momento el piloto del equipo Tigre Racing, con la motorización de LCV Racing, se perfilaba para dar pelea, pero en la final quedó 17º con seis vueltas.

Para Matías Clapier en la Clase 2, también comenzó bien, con buenos tiempos, un buen trabajo en la máquina, sin embargo el cierre para el corredor del Robledo Competición se le escapó, le faltó suerte.

El jujeño volvió a entreverarse dentro de los grandes protagonistas del fin de semana, sumando muy buenas sensaciones pero sin poder traducirlas en el resultado final, el cual se negó debido a una serie de cuestiones que fueron produciéndose en pista.

La final se ponía en marcha y el piloto jujeño se encaminaba a ir detrás de un buen resultado, peleando la chance de podio en todo momento y construyendo la misma en base a un gran funcionamiento de su unidad, la cual pudo mostrar en las primeras vueltas peleando por los escalones del podio y consiguiendo esto durante algunas vueltas. Tras ello, llegaría el punto de quiebre de la carrera, perdiendo Clapier posiciones ante todo un toque de otro auto por detrás y comenzando a comprometer la chance de conseguir el resultado buscado.

Si bien fue por la épica, no le alcanzó, quedó 21º con tres vueltas.