Acceso gratuito para personas con discapacidad al partido de Los Pumas en Jujuy

En el marco del partido que disputarán Los Pumas y Wallabies el próximo sábado 29 de agosto en el estadio 23 de Agosto de San Salvador de Jujuy, se encuentra habilitado el proceso de acreditación para que personas con discapacidad puedan acceder a entradas gratuitas, sujetas a cupos limitados.

La acreditación está a cargo de la Fundación Unión Argentina de Rugby (FUAR). Para solicitar las entradas, las personas interesadas deberán enviar un correo electrónico a entradas@fuar.org.ar, indicando en el asunto la fecha, la ciudad y el rival del encuentro.

Como requisito, deberán adjuntar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, en el que conste el tipo de discapacidad. No será válido el envío del carnet, sino únicamente del certificado.

Quienes utilicen silla de ruedas deberán consignarlo en el cuerpo del correo electrónico, a fin de facilitar la asignación de ubicaciones acordes a sus necesidades. En tanto, los acompañantes accederán a una entrada sin cargo únicamente cuando esa condición esté expresamente prevista en el CUD. Las solicitudes serán evaluadas por orden de recepción y las acreditaciones se otorgarán hasta completar el cupo disponible. La medida forma parte de las acciones previstas para favorecer la accesibilidad y la participación de las personas con discapacidad en este acontecimiento deportivo de carácter internacional.

