Merecido festejo jujeño

El jujeño es pasional y futbolero, sobre todo. Entonces, a nadie sorprendió que anoche, después de la derrota de Argentina en manos de España en la gran final de la Copa del Mundo, los hinchas decidieran igualmente decir presente en Plaza Belgrano de la capital provincial.

La autoconvocatoria no tuvo la masividad de los anteriores partidos que jugó el seleccionado nacional en Estados Unidos, siendo la mayor expresión de cariño la ocurrida tras el festejo sobre Inglaterra en las semifinales.

Ayer la gente se fue acercando de a poco al epicentro "natural" de reunión de los simpatizantes celestes y blancos.

Ni siquiera la molesta lluvia impidió la juntada de la gente, la mayoría vestida con los colores de la camiseta argentina.

HASTA EL FINAL | VENDEDOR AMBULANTE EN EL CENTRO JUJEÑO

Previamente, en las principales confiterías céntricas, se reunieron para ver el partido. Fue el pretexto de ideal para juntarse con amigos y familiares en un domingo repleto de emociones.

"España nos superó futbolísticamente, pero los muchachos dejaron el alma en cada pelota y cómo no reconocer tanta entrega. Nos llena de orgullo este grupo y ojalá se mantenga por muchos años, con Scaloni, a la cabeza", declaró José en medio de la plaza.

Y tal vez fue el mensaje de la mayoría de quienes estuvieron allí "bancando" el proceso. Es decir, reconocieron que el rival fue más, pero que Argentina nunca bajó los brazos. Entonces, no hay nada que reprochar, coincidieron.

APOYO JUJEÑO

A diferencia de las otras convocatorias, los hinchas se fueron retirando pocas horas después y no se quedaron hasta la madrugada, como llegó a pasar.

Así vivieron los jujeños lo que sería el último encuentro de la Scaloneta, con emoción a flor de piel y hasta alguna lágrima.

Hoy volverán a sus rutinas. Sin embargo, el recuerdo del Mundial organizado por Estados Unidos, Canadá y México quedará guardado en nuestros corazones por siempre.

Por la gran performance de Lionel Messi, por el coraje de los muchachos en la adversidad y el apoyo de todo un pueblo que se sintió identificado con este plantel.

Anoche se cerró un ciclo, pero siempre dejando en alto la camiseta nacional.

Milei anunció que será feriado nacional

“MESSI” EN JUJUY

El presidente de la Nación, Javier Milei, confirmó a través de sus redes sociales la implementación de un feriado nacional para facilitar los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina. Según explicó el mandatario, la fecha exacta de esta jornada no laborable no ha sido fijada de forma unilateral por el Poder Ejecutivo. Por el contrario, la Casa Rosada determinó que la elección del día dependerá de los propios integrantes del plantel.

La comunicación oficial especifica que la declaración del feriado nacional quedará supeditada estrictamente a la agenda y preferencias de los protagonistas del triunfo deportivo. Entonces, el Gobierno aguarda la resolución de los futbolistas y el entrenador Lionel Scaloni. “En función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional”, expresó Milei en su mensaje oficial. De esta manera, se prioriza el esquema de festejos que diseñe la delegación nacional.

Esta metodología de anuncio busca canalizar de forma organizada la demanda social de celebraciones públicas. El mandatario reconoció explícitamente que existía una marcada “inquietud” sobre cómo se llevarían a cabo los festejos por el logro mundial. Al tratarse de un feriado nacional, la medida tendrá impacto en todo el territorio de la República Argentina una vez que se defina el cronograma. Esto implicará la suspensión de actividades habituales para permitir el acompañamiento a la Selección.

La publicación del Presidente, titulada bajo el encabezado “Festejo Mundial”, despeja las dudas sobre el carácter institucional de la jornada. El comunicado establece un compromiso formal por parte del Ejecutivo Nacional para formalizar el asueto.