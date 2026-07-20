Lágrimas de Scaloni y un final que es inminente

El fútbol, en su dimensión más descarnada, suele regalar postales donde el pizarrón y el resultado numérico quedan completamente supeditados a la condición humana. Lo que se vivió en la sala de conferencias del "MetLife Stadium" de Nueva Jersey, apenas unos minutos después de la dolorosa caída por uno a cero ante España en la final de la Copa del Mundo 2026, trascendió los límites de una crónica deportiva tradicional. Allí, sentado frente a los micrófonos, despojado de casetes y con el alma a flor de piel, Lionel Scaloni conmovió al planeta entero al romper en llanto de forma inconsolable. En su rol de líder absoluto del grupo, el conductor de la Scaloneta asumió el costo emocional de la derrota y sembró un enorme interrogante respecto a su continuidad en el banco de la Selección Argentina una vez que expire su actual vínculo contractual en el mes de diciembre.

El entrenador Lionel Scaloni siempre que dirigió a un torneo a la Selección Argentina mayor llegó al menos a las semifinales.

"Ya lloré todo lo que tenía que llorar en el vestuario con los muchachos", intentó amortiguar el estratega de Pujato al iniciar su contacto con los medios, buscando proteger la intimidad de un plantel que se vació por completo en la cancha. Sin embargo, la procesión interna por el tremendo desgaste de la competencia y la frustración de quedarse en la puerta del bicampeonato mundial terminaron por quebrar su habitual templanza. Al ser consultado sobre los pasos a seguir de cara al proceso que se avecina, el estratega Lionel Scaloni lanzó la frase que encendió todas las alarmas en el territorio nacional: "Tengo una idea de lo que quiero hacer, cumpliré el contrato y después veo. Siento la necesidad de parar la pelota y pensar, porque no sé si se puede hacer algo tan grande como esto".

Las palabras del DT calaron hondo y reactivaron el recuerdo de aquel sorpresivo amago de renuncia tras el histórico triunfo en el Maracaná hace unos años. Pero esta vez, el escenario posee una carga de melancolía definitiva: el contrato del técnico finaliza a finales de este año y, aunque las charlas de renovación con la Asociación del Fútbol Argentino para estirar el exitoso ciclo hasta el Mundial de 2030 estaban encaminadas de palabra con el presidente Claudio "Chiqui" Tapia, el propio protagonista decidió ponerle un freno de mano a la firma.

"Es justo que me pueda tomar este tiempo y pensarlo. Para seguir se necesitan un montón de cosas, sobre todo volver a resetearse, volver a formar un grupo como este que difícilmente se vuelva a formar. Y me duele, me duele en el alma. Lo siento", confesó con un hilo de voz antes de verse obligado a abandonar la sala entre lágrimas y bajo el respetuoso aplauso de los cronistas presentes.

Un gran conductor y líder de grupo

La honestidad brutal del director técnico argentino Lionel Scaloni es el fiel reflejo del conductor que cargó sobre sus hombros la responsabilidad de llevar a la Argentina a lo más alto del podio ecuménico durante casi una década. El trajín físico y mental de un torneo implacable ùdonde debió batallar contra lesiones en puestos clave y el lógico cansancio acumulado tras las prórrogas ante Suiza e Inglaterraù caló hondo en su estructura emocional.

A pesar de la profunda desazón por caer en la final del Mundial frente a España y en tiempo extra, el gran líder del vestuario nacional se tomó el tiempo para exigir grandeza en la derrota y pedirle al país que ponga en valor el camino recorrido: “Llegar hasta una final del mundo cuesta un montón.

Se puede jugar bien o mal, pero cuando das todo no se puede reprochar nada”. Esta claro que luego de las declaraciones de Scaloni, en Nueva Jersey y en toda la Argentina se abrió el manto de misterio más grande de los últimos tiempos. Scaloni dirigirá los compromisos que restan del calendario Fifa de este año (con rivales que todavía están por confirmarse), pero el futuro después de diciembre quedó flotando en un mar de incertidumbre que solo el tiempo y la paz del seno familiar podrán disipar.

“Dibu” Martínez, el mejor

“DIBU” MARTÍNEZ | LA FIGURA DE LA “SCALONETA” EN LA FINAL ANTE ESPAÑA CON 11 ATAJADAS.

El arquero Emiliano “Dibu” Martínez fue el único futbolista argentino de rendimiento destacado en una final del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026 en la que la Selección Argentina fue superada completamente por el conjunto español.

El guardameta fue fundamental para evitar la caída de su arco en un sinfín de ocasiones, a pesar de no poder frenar el disparo alto del delantero Ferran Torres, que convirtió el 1-0 final en el segundo tiempo extra.

Apareció en los momentos más críticos en el MetLife y realizó 11 atajadas clave para mantener con vida a la “albiceleste” y que el partido llegue al tiempo suplementario. Incluso, la apuesta era con él. Muchos esperaban los penales para que pueda tener su tarde soñada, la que tanto esperaba desde que empezó el Mundial. Más allá del guardameta, el astro argentino Lionel Messi pudo redondear un segundo tiempo extra más peligroso, con uno de los pocos remates efectivos de la Selección, mientras que el lateral Nicolás Tagliafico, con su capacidad para imponerse en la mayoría de los mano a mano ante el delantero Lamine Yamal, tuvo un encuentro aceptable.

El mal partido del representativo argentino fue generalizado, con un planteo en el que priorizó defenderse pero, al poblar el equipo de mediocampistas internos, no pudo contraatacar en ninguna ocasión, a pesar de defender replegado. Además, la Selección Argentina tuvo que jugar con 10 hombres desde el tercer minuto de descuento del tiempo reglamentario, tras la expulsión del mediocampista Enzo Fernández, cuya primera amonestación fue polémica.