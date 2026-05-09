"Queremos traernos los tres puntos", dijo López

El partido frente al "santo" está cada vez más cerca y en el "lobo" ya lo palpitan.

"Queremos traernos de Tucumán los tres puntos", afirmó el defensor de Gimnasia, Diego López, en el marco de la preparación del "Lobo" para enfrentar a San Martín de Tucumán, un partido "importante" para seguir en la lucha por el primer lugar de la Primera Nacional - Zona "B".

En este sentido, expresó que "San Martín es un equipo competitivo con un buen plantel", para luego afirmar que "nosotros tenemos las herramientas para llevarnos la victoria" y agregó que "haremos un partido responsable en cada pelota que juguemos".

Asimismo, "Fores" ponderó el trabajo hecho en lo que va de la temporada, enfatizando que "el grupo deja el 100% en cada partido, corremos durante los 90 minutos".

En otro orden, se refirió a la seguidilla de partidos que tendrá Gimnasia, entre San Martín el martes y Temperley el domingo siguiente, asegurando que "vamos a llegar bien a ambos encuentros".

"Todos tenemos que estar preparados para jugar en cualquier momento", indicó y subrayó que eso "alimenta la competencia sana que tenemos entre compañeros y así podemos seguir mejorando".

"Generamos un lindo grupo, tenemos un buen ambiente y eso aporta para lograr cosas importantes", concluyó el defensor López.

Esta claro que el presente de Gimnasia se explica a través de una regularidad estadística que lo posiciona como el rival a batir en la Zona B. El equipo llega al trascendental duelo del martes en Tucumán como único líder con 23 unidades, producto de una campaña donde el equilibrio ha sido la norma. Esta cosecha de puntos le otorga al plantel un margen de maniobra importante para afrontar un escenario de alta exigencia como "La Ciudadela", respaldado por una diferencia de gol que se disparó tras la histórica victoria por 6 a 1 ante Almagro, consolidando al "lobo" como una de las ofensivas más peligrosas de la categoría.