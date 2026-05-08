Talleres afirmó clasificación

En el partido de vuelta de la fase final de Copa Jujuy edición 2026, Atlético Talleres derrotó en el estadio "Plinio Zabala" a Gimnasia y Esgrima por 1 a 0 y selló su clasificación a los cuartos de final de la competencia provincial. Resaltando que la victoria consolidó un resultado global de 4 a 0.

El único tanto del encuentro revancha en perico fue convertido por el delantero Gastón Mamani, que hizo cumplir la "ley del ex".

El equipo de Víctor Nazareno Godoy mientras tanto espera al sorteo de la fase final del certamen, en tanto que Gimnasia se despide de la competencia provincial evidenciando un flojo desempeño.

Hasta el momento, estos son los clubes que se metieron al cuadro final de la Copa Jujuy 2026: Atlético San Pedro (campeón 2025 - Liga del Ramal), Monterrico Sur (subcampeón 2025 - Liga Departamental), Racing de Ojo de Agua de La Quiaca (Liga Puneña), Tiro y Gimnasia de San Pedro (Liga del Ramal) y Atlético Talleres (Liga Jujeña).

Aún falta definir los representantes de la Liga Quebradeña, Departamental y Regional que seguramente se conocerán en los próximos días. Teniendo en cuenta que el sorteo de los cruces se realizará el jueves 21 de mayo a las 10 en Sala Galán del Teatro Mitre de nuestra capital.