River ganó en el final y se afianza como único líder

En Venezuela, en un duelo frenético por la cuarta fecha del Grupo H, River Plate venció 2 a 1 a Carabobo en un partido que tuvo todos los matices del drama copero. El "millonario" comenzó torcido tras el penal fallado por Juan Fernando Quintero a los 26 minutos, aunque antes del descanso quedó en supremacía numérica por la expulsión de Castillo en el combinado local.

En el complemento, Maximiliano Meza rompió el cero a los 14 minutos, pero la tranquilidad duró poco: sobre los 32, Núñez igualó de penal para Carabobo.

El caos se desató en el cierre cuando el VAR determinó la expulsión de Lucas Beltrán; sin cambios disponibles, el lateral Matías Viña debió ocupar el arco de emergencia.

Pese a lo complicado de la situación que derivó en la improvisación bajo los tres palos, River no se rindió y, en la agonía del encuentro, Maximiliano Salas anotó el gol de la victoria para sellar tres puntos épicos que lo dejan a un paso de la clasificación.

En el otro encuentro del grupo, Bragantino goleó en Bolivia.

El equipo paulista se presentó en Santa Cruz de la Sierra y vapuleó a Blooming por 6 a 0. Un resultado que le valió para alcanzar la línea de Carabobo con 6 unidades en una zona en la que River manda con 10 puntos.

Recordemos que a los octavos sólo clasifica el líder. El escolta debe jugar un repechaje para meterse entre los 16 mejores.

Ahora el "millonario" volverá al país para preparar el duelo frente a San Lorenzo de Almagro por los octavos de final de la Liga Profesional, torneo doméstico donde los de Coudet tienen la obligación de ser protagonistas. Ese duelo será el domingo en el "Monumental".