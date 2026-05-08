Las "lobitas", por penales

En "La Tablada", las chicas de Gimnasia y Esgrima sacaron el boleto a los cuartos de final de la Copa Jujuy edición 2026 tras imponerse en los penales por 4 a 2 a Malvinas luego de derrota por 2 a 1 en el tiempo reglamentario.

En la primera parte, a los 9', las "heroínas" lograron su primer objetivo, empatar la serie. Wendler dejó un rebote corto en su área chica y de atropello apareció Viviana Tolaba para inflar la red "albiceleste".

Gimnasia revirtió su inicio empezando a tener amplitud en su juego, pero solo pudo arrimar probando de media distancia.

Malvinas, un poco más replegado, repitió fórmula y amplió la ventaja. A los 29', Huaita ejecutó un maravilloso tiro libre que encontró habilitada a Tolaba que, de primera, volvió a convertir para el 2 a 0 parcial.

Las "lobitas" monopolizaron la pelota y esto se reflejó rápido en el marcador. Selene Galián tomó la pelota por el centro y tras sacarse una marca, remató potente y cruzado para empatar el global.

El partido se fue a los penales y en la definición, las "lobitas" tuvieron máxima eficacia al convertir todos sus tiros y ganar 4 a 2. De esta manera, Gimnasia y Esgrima fue el mejor equipo de la fase preliminar liguista y acompañará a Palermo como representantes capitalinos en la fase final de Copa Jujuy.