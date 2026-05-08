Jujuy presente en la visita de maestro Choi Jung Hwa

Practicantes de taekwondo ITF de la ciudad de La Quiaca viajaron a conocer y a encontrarse con el Gran Maestro Choi Jung Hwa, hijo del creador del taekwondo el general Choi Hong Hi, que viajó desde Corea. El lugar de reunión fue en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en el marco de la gira por Sudamérica que comprendió además del mencionado país a Argentina, Uruguay y Paraguay.

En la oportunidad dictó seminarios junto al Grand Master Néstor Galarraga y el Gran Maestro José Maidana, referentes nacionales de este arte marcial.

La ciudad fronteriza estuvo presente con una delegación de más de 50 personas entre alumnos y padres que viajaron hasta Bolivia.

El curso contó con más de doscientos practicantes del país anfitrión, Argentina y Venezuela.

Fue un acontecimiento histórico y de carácter muy importante para los deportistas que practican esta disciplina, ya que se pudo aprender directamente del máximo exponente a nivel mundial el Gran Maestro Choi Jung Hwa, actual presidente de la ITF.

De esta manera, Jujuy dijo presente a través de los quiaqueños quienes llevaron a su ciudad toda la experiencia vivida y las enseñanzas para seguir adelante con dicha displina que tiene un gran crecimiento en dicha zona.

La delegación estuvo a cargo de la instructora Luciana Álvarez, reciente ganadora del premio "San Francisco de Asís de Oro" a la mejor deportista del 2025, y el instructor Ariel Corrillo, 4º Dan. Precisamente, Corrillo fue miembro organizador activo del evento.

También los instructores, por su gran labor, fueron partícipes de una cena exclusiva con sus pares junto al presidente de la Federación Internacional de Taekwondo ITF en reconocimiento al trabajo y trayectoria que vienen desempeñando en la puna jujeña.

Ambos son los responsables del Instituto Yom Chi de La Quiaca y la escuela municipal.