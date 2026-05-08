Habrá 2500 hinchas del "lobo" en Ciudadela

El regreso de la hinchada de Gimnasia y Esgrima a tierras tucumanas se ha convertido en la noticia más importante de la semana para el pueblo "albiceleste". Tras confirmarse que el "lobo" contará con el apoyo de 2.500 hinchas en "La Ciudadela", la expectativa para el duelo ante San Martín de Tucumán ha alcanzado gran nivel. Este traslado masivo representa un hito, ya que la última vez que una multitud jujeña acompañó al equipo en el "Jardín de la República" fue en 2009, cuando ambos clubes militaban en la Primera División. En aquella ocasión ganó el "lobo" 1 a 0.

Gimnasia y Esgrima es el único puntero de la zona B y viene de igualar como local 1 a 1 con Deportivo Maipú.

Este respaldo popular llega en un momento clave de la temporada. Gimnasia arriba a este compromiso como el único líder de la Zona B con 23 unidades, una posición que defiende con uñas y dientes en una categoría que no da tregua. El plantel sabe que jugar con su gente en territorio ajeno es un plus anímico invaluable para afrontar un escenario que siempre resulta complejo.

En cuanto a lo estrictamente deportivo, el equipo llega con la necesidad de retomar la senda del triunfo tras el empate 1 a 1 obtenido en el estadio "23 de Agosto" ante Deportivo Maipú. Si bien la igualdad en casa dejó un sabor agridulce, sirvió para que el grupo mantuviera los pies sobre la tierra y reafirmara el mensaje de no relajarse a pesar del buen presente. El liderazgo sigue perteneciendo al conjunto "albiceleste", que ha demostrado tener la jerarquía necesaria para mandar en la tabla.

El encuentro, que finalmente se disputará el próximo martes las 21:10 horas, será la prueba de fuego definitiva para el equipo del entranador Hernán Pellerano. Con un "colchón de puntos" que brinda tranquilidad pero con la ambición intacta, el "lobo" buscará que esas 2.500 almas que viajarán desde nuestra provincia de Jujuy se sientan representadas en el campo de juego, intentando repetir aquellos días de gloria en las que este clásico del Norte se jugaba ante los ojos de mucha gente.

Güemes

El pasado domingo, Güemes de Santiago del Estero tuvo otra presentación en la Primera Nacional. Lo hizo ante Chacarita Juniors, como visitante y perdió 2 a 1. En dicho partido, sufrió la baja de Franco Bergés por lesión y estará varios meses fuera de las canchas.

Los estudios médicos dieron como resultado la rotura total del ligamento cruzado anterior. Una lesión de este tipo puede suelen llevar un mínimo de nueve meses de recuperación, acorde a cómo evolucione su físico.

Su lesión se produjo en el primer tiempo del mencionado encuentro, antes de que finalice la primera mitad. Fue atendido por el cuerpo técnico de su equipo y después lo terminó reemplazando el joven Milton Gerez en el entretiempo.