"Defe" le ganó por penales a Alberdi

Se definieron los finalistas de la Liga Regional de Fútbol en la fase preliminar de la Copa Jujuy edición 2026 donde ayer en Fraile Pintado, el "tomatero" se impuso por 2 a 0 a Sportivo Alberdi en el encuentro de vuelta de semifinales para igualar la serie 3 a 3. Luego en los penales el dueño de casa fue más certero y triunfó por 4 a 3 para desatar la locura de sus hinchas y lograr la clasificación.

Con el arbitraje de Cristian Montenegro, Defensores de Fraile Pintado estaba obligado a empatar o superar el 3 a 1 en desventaja en la ida. Y en la primera mitad Narváez abrió el marcador para los "tomateros" donde el "tigre" ledesmense perdió a Pore que vio la roja. Y en la segunda mitad Tejerina convirtió el segundo gol para igualar el resultado global que derivó en la definición por penales. Antes que finalice esa etapa Ríos dejó al "tomatero" con 10 hombres y se fue a las duchas.

Por otra parte en el Complejo Municipal de Yuto, se disputó la revancha de semifinales entre Defensores de Yuto con Bancario que en la ida habían igualado 1 a 1, pero ahora la "naranja mecánica" impuso jerarquía y goleó 5 a 0 para sellar la clasificación a la final de la fase preliminar.

Los goles de Cady fueron convertidos por Jonathan Silva, Martín Parada con un "doblete", Brian Martínez y "Yoyo" Castillo sentenciaron la victoria que ahora los enfrentará a su par de Defensores de Fraile Pintado.