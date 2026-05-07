Jujuy ya tiene sus primeras canchas de Pickleball

El Club Tiro y Gimnasia de nuestra capital hoy inauguró las dos primeras canchas de pickleball en Jujuy con la presencia del presidente Sergio Casas, el director de Deportes, Leandro Calvetti y jugadores.

Esta disciplina que viene creciendo a nivel mundial, es una combinación de tenis, paddle y pin pong que se juega con paletas y con pelotas agujereadas.

Es un deporte dinámico, divertido y fácil de aprender que a la vez ensambla movimiento, estrategia y juego en equipo, ideal para todas las edades.

Todos los interesados en sumarse, socios y no socios, pueden apersonarse a la entidad de calle José de La Iglesia a las prácticas que estarán a cargo de los profesores de Lozano, Gómez y Gallo.