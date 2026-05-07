Tiro y Gimnasia clasificado por Liga del Ramal

Tiro y Gimnasia goleó a Atlético La Esperanza 4 a 0 y se metió en los cuartos de final de la Copa Jujuy Energía Viva. La revancha correspondiente a la final de la zona clasificatoria por la Liga del Ramal se jugó en el estadio "Fortín de barrio Belgrano" y fue controlado por Ezequiel Campbell.

La clasificación para el "lobo" comenzó a gestarse prácticamente desde el vestuario, porque apenas iniciadas las acciones, comenzó a manejar la pelota, se paró mejor en la mitad de la cancha y utilizó los espacios.

Con la experiencia y empuje de Maxi López, el equipo dirigido por Darío Zampini buscó atacar por los costados para poder abastecer de pelota a Flavio Romero que a los 26 infló las mallas para poner el 1 a 0 parcial.

Atlético La Esperanza buscó el empate, pero le faltó precisión, sobre todo para el pase final independientemente que tuvo llegadas al arco del frente. Por eso con el 1 a 0 a favor de los "albicelestes" se fueron al descanso.

En el complemento, el movimiento de piezas le permitió a Tiro y Gimnasia mayor fluidez en el juego, y no tardaron en llegar los goles, sobre todo con Vichenzo Pisana, reemplazó a Blas, que definió dos veces ampliando la ventaja a tres para el local.

Jugado y golpeado para buscar el descuento, la "furia verde" quedó expuesto al contragolpe, y con espacios, el "lobo" sampedreño terminó haciendo diferencias y sellando la victoria a su favor por 4 a 0.

De esta manera, hubo doblete para Club Tiro y Gimnasia, ya que anteriormente por la Liga del Ramal había clasificado el equipo femenino.

Otros clasificados hasta el momento son los representantes de la Liga Puneña, Racing de Ojo de Agua en masculino y Club Cusi Cusi en femenino, mientras que anoche la cierre de esta edición jugaban la revancha por la final de la instancia de Liga Jujeña Talleres con Gimnasia en el "Plinio Zabala".