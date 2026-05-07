River visita esta noche a Carabobo en Venezuela

River tendrá un importante encuentro, por la cuarta fecha de la Copa Sudamericana, cuando visite a Carabobo de Venezuela en un partido clave por la primera posición del Grupo H.

El enfrentamiento, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el estadio "Polideportivo Misael Delgado" y se podrá ver a través de DSports. El árbitro será el paraguayo Derlis López, mientras que en el VAR estará su compatriota Fernando López.

River llega a este encuentro como líder en el grupo, producto de las victorias frente a Carabobo y Bragantino de Brasil, mientras que el único partido en el que no sumó de a tres fue cuando empató contra Blooming en Bolivia.

De esta manera, los dirigidos por Eduardo "Chacho" Coudet se asegurarán la clasificación a la próxima instancia en caso de ganar y que Bragantino no se imponga ante Blooming.

Para este encuentro Coudet tiene planeado salir a la cancha con un equipo con mayoría de suplentes, ya que el fin de semana tendrán un enfrentamiento clave con San Lorenzo por los octavos de final del Torneo Apertura.

Carabobo, por su parte, tuvo un muy buen inicio en esta Copa Sudamericana y sumó seis puntos en sus primeras tres presentaciones, por lo que se ilusiona con un triunfo que le permita terminar la fecha en lo más alto del Grupo H.

En Bolivia

En el marco de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, Santa Cruz de la Sierra se prepara para un duelo fundamental en el Grupo H, donde Blooming recibirá a Red Bull Bragantino en el estadio "Ramón Tahuichi Aguilera". Este compromiso, válido por la cuarta fecha, resulta vital para las aspiraciones de ambos conjuntos en una zona que tiene a River Plate como líder y principal referente.

El equipo boliviano llega a esta instancia con la urgencia de sumar sus primeros tres puntos ante su gente, luego de un inicio complejo que lo ubica en la parte baja de la tabla. Por su parte, la escuadra brasileña busca recuperar terreno tras su reciente caída ante el conjunto de Núñez, intentando repetir el triunfo logrado en el primer cruce entre ambos en Bragança Paulista.

Arbitrara el peruano Augusto Menéndez, el encuentro

pondrá a prueba la resistencia de Blooming en Santa Cruz frente a la dinámica y verticalidad de la franquicia Red Bull.