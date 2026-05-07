PSG clasificó a la final

Paris Saint-Germain de Francia se metió en la gran final de la Liga de Campeones de Europa luego de igualar 1 a 1 como visitante frente a Bayern Múnich de Alemania e imponerse 6-5 en el global. Su rival en el partido decisivo será Arsenal.

PSG abrió el marcador en el primer tiempo a través del francés Ousmane Dembélé, mientras que el inglés Harry Kane igualó el encuentro en tiempo cumplido.

El equipo parisino, que había conseguido un triunfo 5-4 en un inolvidable encuentro correspondiente a la ida de la serie, se puso en ventaja en el "Allianz Arena" rápidamente, ya que a los 2 minutos el georgiano Khvicha Kvaratskhelia se escapó con una gran corrido y asistió a Dembélé, quien definió con mucha potencia para estampar el 1 a 0 y el 6 a 4 en el global.

Lejos de refugiarse en su propia área, PSG se siguió plantando de igual a igual ante Bayern Múnich, que buscaba con desesperación el descuento.

Así fue como transcurrió el resto del primer tiempo y el complemento, con situaciones muy claras para ambos equipo, pero con falta de puntería en los últimos metros, además de varias atajadas muy buenas por parte de ambos arqueros.

Cuando moría la ilusión, Bayern Múnich pudo llegar al empate recién a los 94 minutos a través de Kane, quien recibió dentro del área un pase del lateral canadiense Alphonso Davies, se acomodó y rápidamente sacó un remate inatajable para igualar el encuentro.

Con solo un minuto por delante, pese a que le quedaba un minuto para el milagro, el Bayern no pudo generar ninguna situación de peligro en esos segundos y finalmente el PSG se quedó con la clasificación a la gran final, donde se medirá con el Arsenal de Inglaterra, que este martes eliminó al Atlético Madrid de España con un global de 2 a 1.

La gran final de la Liga de Campeones, donde PSG irá por el bicampeonato y Arsenal por su primera conquista en el torneo de clubes más importante de Europa, será el sábado 30 de mayo en el "Puskas Arena" de Budapest, Hungría.

Síntesis

Bayern Múnich 1: Neuer; Josip Stanisic, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Konrad Laimer; Aleksandar Pavlovic, Joshua Kimmich; Luis Díaz, Jamal Musiala, Michael Olise; Kane. DT: Vincent Kompany.

PSG 1: Safonov; Nuno Mendes, Willian Pacho, Marquinhos, Warren Zaire-Emery; Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé y Doué. DT: Luis Enrique.

Gol ST: 2' Ousmane Dembélé (P). Gol ST: 49' Harry Kane (B).