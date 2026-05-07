Clásico con San Martín se juega el martes a las 21.10

Se confirmó algo que se venía rumoreando con fuerza en las últimas horas: el partido entre San Martín de Tucumán y Gimnasia se jugará finalmente el martes desde las 21.10.

Las autoridades del "santo" solicitaron cambiaron el horario -originalmente iba a las 21- para que los hinchas puedan asistir a la Ciudadela, atendiendo que se tratará de un día laborable. En realidad, los simpatizantes de San Martín no acompañan en la presente temporada como en las anteriores. Dicen que existe malestar con la conducción y por lo tanto se lo exterioriza no yendo a la cancha.

Vale recordar que este encuentro se programó para el próximo martes porque el conjunto tucumano afrontará mañana su choque correspondiente a los 16avos. de final de la Copa Argentina.

Será en el estadio mundialista de Salta, a partir de las 21.10, ante Banfield.

En tanto, el plantel "albiceleste" continúa con su preparación para el "clásico".

"Sabemos cuál es el objetivo principal y eso nos fortalece", sostuvo el eficiente volante Hugo Soria, pensando en lo que se aproxima.

Destacó la entrega en el empate ante Deportivo Maipú, recordando que el equipo debió esforzarse el doble para sacar adelante el trámite, tras el gol tempranero de los mendocinos.

Expresó que "nos queda un sabor amargo, porque queríamos los tres puntos", para luego resaltar otra vez "la entrega de todo el equipo para buscar la remontada durante todo el partido".

Asimismo, el uruguayo puso en valor el peso de la localía para los rivales, indicando que "todos saben que venir a jugar a Jujuy no es fácil", argumentando que "plantean sus partidos de forma distinta a los demás para llevarse algo".

Por otra parte, Soria dejó en claro que Gimnasia "tiene el ojo puesto en sí mismo", a fin de "continuar creciendo futbolísticamente y entrenando todos los días para lograr el objetivo que nos propusimos entre todos al inicio".

Finalizando, el mediocampista de asistencia perfecta en este campeonato de la Primera Nacional recalcó que "siempre queremos ganar en casa" y agregó que "estamos tranquilos para seguir trabajando y mejorando", manifestó convencido.