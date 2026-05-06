Mañana inicia el taller "Qué puntúa el juez"

Mañana desde las 19 se pone en marcha el taller "Como puntúa el juez de boxeo" en las instalaciones del estadio "Federación". La organización estará a cargo de la Comisión Normalizadora Jujuy con la disertación del juez y árbitro nacional Nelson Ibáñez.

Serán cuatro clases en total, todas presencial y con evaluación final "es abierto a todos los interesados en aprender, contamos con el auspicio de la Secretaría de Deportes, serán todos los jueves, siempre en el mismo horario, la inversión es de 10 mil pesos", contó a diario El Tribuno de Jujuy Gustavo Ibáñez.

El titular de la Comisión Normalizadora contó que "los interesados se pueden inscribir en oficinas de la Secretaría de Deportes de 7 a 13 en avenida Senador Pérez esquina San Martín o bien al teléfono 3888-650047".

Ibáñez, explicó que "estamos capacitando gente, jueces y árbitros, contamos con el aval de la Federación Argentina de Boxeo, no quisimos poner curso de árbitro o curso de juez porque es solamente una capacitación, un primer paso, no es que en cuatro clases se forma a un árbitro o juez, se necesita mucho más que eso, pero es una introducción e importante para que comiencen a trabajar aquí a nivel provincial", detalló.

Por otro lado dijo que "no hace falta que tenga conocimientos previos a la disciplina, ya que es como comenzar desde cero todo, vamos a tratar diversos temas como ser el reglamento, ya que se realizaron algunos cambios importantes y es fundamental que lo conozcan".

Para el activo dirigente y actual árbitro nacional, brindar este tipo de herramientas permitirá al crecimiento del boxeo en la provincia "lo vamos a replicar en San Pedro de Jujuy, ya estamos en conversaciones con la Comisión Municipal, como así también en la ciudad de Abra Pampa".

Por último, recalcó que "el jueves a las 19 comienza todo y si alguno de los interesados o interesadas no se pudieron inscribir, podrán hacerlo en el mismo lugar minutos antes del inicio del taller, queremos sumar la mayor cantidad de adeptos posibles", finalizó "Chingolito" Ibáñez, presidente de la Comisión Normalizadora.