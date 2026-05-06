El clásico entre Cuyaya y Lavalle será el domingo

Luego de la última reunión del Consejo Directivo de la Liga Jujeña de Fútbol, se oficializó el cronograma para la séptima fecha del Torneo Apertura "Jesús Gringo Flores". El fin de semana futbolero tendrá su punto culminante el domingo en el estadio "La Tablada", donde se reeditará una nueva edición del clásico capitalino entre Lavalle y Cuyaya. El cruce, que paraliza a los barrios Mariano Moreno y Cuyaya, comenzará a las 14.30 con el duelo femenino y cerrará desde las 16.30 con el encuentro de varones.

La actividad de la fecha iniciará mañana con doble jornada en los estadios "Jesús Flores" y "La Tablada". En el primero, Comercio recibirá a Gimnasia, mientras que en el reducto de la avenida Córdoba jugarán La Viña y Gorriti. El fútbol femenino abrirá la jornada a las 14.30, seguido por el masculino a las 16.30.

El viernes será el día con mayor despliegue, repartiendo los encuentros en cuatro estadios distintos. "La Tablada" tendrá acción por duplicado: en el primer turno, Palermo se medirá ante Belgrano, y al caer la noche (19 y 21), Luján chocará con Malvinas.

En simultáneo, durante la tarde, se disputarán los duelos entre Los Perales y Universitarios en el "Fortín Gaucho; Atlético Palpalá frente a Zapla en el "Jesús Flores"; y San Francisco contra Talleres en el "Líbero Brabo". El sábado 9 quedará reservado para el choque entre El Cruce y Alberdi en "La Tablada", también en horario nocturno.

Previamente, hoy la atención se dividirá entre la capital y el interior para definir a los ganadores de la Fase Preliminar de la Copa Jujuy. En "La Tablada", las chicas de Gimnasia y Malvinas buscarán clasificar a las 21. A esa misma hora, pero en Perico, Talleres y el "lobo" disputarán la revancha de su llave.