Boca busca volver a la punta de la Copa Libertadores 2026

Partido más que importante para Boca. El Xeneize visita a Barcelona de Ecuador por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores en un duelo clave para el futuro del Grupo D. Y es que, hasta ahora, el CABJ se encuentra empatado en puntos con U. Católica y Cruzeiro en la cima de la zona: todos tienen seis puntos luego de tres fechas y cada encuentro a partir de ahora es una final.

El equipo comandado por Claudio Ubeda necesita levantarse de la derrota sufrida en Brasil la fecha pasada para obtener un triunfo que encamine su clasificación.

21:29

Continúa la pesadilla de los arqueros en Boca: a los 24 minutos se lesionó Leandro Brey y tuvo que ser reemplazado por el tercer arquero del plantel, Javier García.

21:28

El local tuvo su primer acercamiento a los 19 minutos, con un centro atrás desde la derecha del delantero argentino Darío Benedetto para el remate del volante Milton Celiz, ante el arco descubierto, aunque el disparo del exjugador de Riestra dio en un compañero y se fue desviado.

21:11

La primera llegada del partido fue de Boca, a los seis minutos, cuando un córner al segundo palo no pudo ser despejado y permitió una tijera improvisada del mediocampista Santiago Ascacibar, que no pudo definir bien por un resbalón en una cancha inundada. El rebote le quedó al defensor Ayrton Costa, que punteó la pelota pero no pudo superar al arquero José Contreras.

21:03

En una cancha con mucha agua tras incesantes lluvias, arrancó el partido.