Pasó segunda fecha

"Queremos resaltar el enorme esfuerzo realizado para cumplir con la programación a pesar de las condiciones climáticas de estos últimos meses. Gracias a la paciencia y buena predisposición de los jugadores, las demoras fueron mínimas y el espectáculo fue total", manifestaron desde la organización.

En cuanto a los resultados, en tercera caballeros Federico Galán y Gastón Benítes fueron los campeones al imponerse en la final ante Marcelo Gutiérrez Mora y Juan Méndez. En quinta caballeros, Maximiliano Gómez con Joaquín Miralles, festejaron en la final ante la dupla Sebastián Casasco-Martín Ochoa. En séptima caballeros, Benjamín Quiroga y Agustín Viera, ganaron ante Hernán Gelmetti y Fabián Rivero.

Entre las damas, en sexta, campeonaron Luciana Rufino-Flor Arias, tras vencer a Paula Skinner y Magali Kanje, y en octava, es sin Nacional, ganaron Agustina Lobos-Mailen Iriarte tras ganarle a Esmeralda San Cristóbal y Gabriela Revollo.

Desde la Unión Jujeña de Pádel destacaron el acompañamiento de Banco Macro, principal sponsor, y la empresa de indumentarias Tade que se encargan de la ropa para los clasificados al Nacional que se va a jugar en la provincia de Catamarca.

Todavía restan fechas y el ranking de cada una de las categorías están al rojo vivo, muy parejo por el nivel de juego.