Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS
3884873397
PUBLICIDAD
Deportes

Pasó segunda fecha

Se jugó la segunda fecha del Clasificatorio para el Argentino APA que se va a jugar en Catamarca organizado y fiscalizado por la Unión Jujeña de Pádel. Más de 100 parejas en cancha y más de 300 partidos disputados que demuestran que el nivel en Jujuy está cada vez más parejo.

Martes, 05 de mayo de 2026 00:00

"Queremos resaltar el enorme esfuerzo realizado para cumplir con la programación a pesar de las condiciones climáticas de estos últimos meses. Gracias a la paciencia y buena predisposición de los jugadores, las demoras fueron mínimas y el espectáculo fue total", manifestaron desde la organización.

En cuanto a los resultados, en tercera caballeros Federico Galán y Gastón Benítes fueron los campeones al imponerse en la final ante Marcelo Gutiérrez Mora y Juan Méndez. En quinta caballeros, Maximiliano Gómez con Joaquín Miralles, festejaron en la final ante la dupla Sebastián Casasco-Martín Ochoa. En séptima caballeros, Benjamín Quiroga y Agustín Viera, ganaron ante Hernán Gelmetti y Fabián Rivero.

Entre las damas, en sexta, campeonaron Luciana Rufino-Flor Arias, tras vencer a Paula Skinner y Magali Kanje, y en octava, es sin Nacional, ganaron Agustina Lobos-Mailen Iriarte tras ganarle a Esmeralda San Cristóbal y Gabriela Revollo.

Desde la Unión Jujeña de Pádel destacaron el acompañamiento de Banco Macro, principal sponsor, y la empresa de indumentarias Tade que se encargan de la ropa para los clasificados al Nacional que se va a jugar en la provincia de Catamarca.

Todavía restan fechas y el ranking de cada una de las categorías están al rojo vivo, muy parejo por el nivel de juego.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias
PUBLICIDAD