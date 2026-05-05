Para Molina, el punto suma pero no conformó

Pasó el empate con sabor a poco ante Deportivo Maipú, pero en Gimnasia y Esgrima no hay tiempo de lamentos y ya dieron vuelta la página. "Ya comenzamos a pensar en San Martín de Tucumán, será otro partido complicado", anunció Francisco Molina.

El extremo izquierdo del "lobo" sabe que "todos los partidos son complicados, cerrados, con mucha fricción, en Tucumán no será la excepción, ellos son un equipo que de local se hacen fuerte y siempre van al frente", analizó.

El "lobo" viene de una igualdad que dejó muchas sensaciones ante un rival que "se encontraron con el gol tempranero ese", no obstante "nosotros nunca bajamos los brazos, siempre trabajamos el partido, nos encontramos con el empate y después generamos muchas chances de goles peor no estuvimos finos".

Consultado sobre lo que faltó, "Pancho" Molina dijo que "meterla, para mí eso, creo que fácil habremos generado más de 20, 30 centros, que no pudimos concretar, había muchas piernas dentro del área, nos faltó eso, creo que meterla dentro del arco para que los tres puntos se queden en casa, igualmente el punto sirve y seguimos ahí arriba donde queremos estar", subrayó.

En cuanto al penal, coincidió con lo que manifestó el técnico Hernán Pellerano durante la rueda de prensa pos partido "no estaba designado, estaba Martín Lazarte y "Panchito" Maidana, son circunstancias del partido, hay que apoyarlo a Martín, no era un penal nada fácil para patear así que sabe que tiene el apoyo de todo el plantel", apuntó.

Sobre el elenco mendocino, Molina reconoció que "sabíamos que ellos iban a venir a hacer ese juego, lo habíamos visto durante la semana, tienen jugadores de buen pie, a lo mejor no eran tan agresivos a la hora de marcar, te daban espacios para jugar, pero sabíamos que era un equipo que intentaban salir jugando, creo que hicieron un buen partido, no vamos a quitarle méritos al rival tampoco".

El punto suma, pero el jugador de Gimnasia dejó en claro que "no nos fuimos conformes, porque nosotros en casa necesitamos sumar de a tres, era una linda chance para despegarnos, sacarle una diferencia de dos partidos a Tristán, sirve el puntito, pero no estamos conformes, queríamos los tres puntos".

Jugar contra rivales que llegan a la Tacita de Plata a meterse atrás y especular con algún contragolpe es una constante "se complica mucho cuando se meten atrás, estamos acostumbrados, todos los rivales que vienen a nuestra cancha se paran atrás, es normal, trabajamos en a semana para desdoblar eso, pero debemos seguir trabajando, estamos por el buen camino", Finalizó Francisco Molina.

El plantel retomó los trabajos en el predio de "Papel NOA", regenerativo para los titulares que fueron de la partida el domingo pasado ante Maipú, y el resto se movieron en espacios reducidos, trabajando con pelota.

Será una semana larga, ya que ante San Martín se jugará el próximo martes.