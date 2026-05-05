El sábado y domingo se juegan los 8º de final

Se definen los clasificados a los octavos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional y se conocerán a los 16 equipos que seguirán en carrera, con sus respectivos cruces en busca de definir al nuevo campeón de la Liga Argentina. Se jugarán partidos mano a mano en la cancha del mejor clasificado salvo la final, que será en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el 24 de mayo a las 15.30.

La LPF anunció que los 8 encuentros de los playoffs se disputarán entre sábado y domingo del fin de semana.

Estudiantes La Plata, Boca, Vélez, Talleres, Lanús, Independiente de Avellaneda y San Lorenzo ya se aseguraron su lugar en los playoffs por la Zona A, mientras que Independiente Rivadavia, River, Argentinos Juniors, Rosario Central, Belgrano, Racing Club y Gimnasia La Plata hicieron lo propio en la Zona B. A su vez, la "lepra" mendocina se garantizó el primer puesto de su grupo y, en caso de llegar, jugará hasta las semifinales en el estadio Bautista Gargantini. Lo mismo le sucederá a Estudiantes en La Plata, que con 31 puntos se quedó con la Zona A.

Por otro lado, Unión e Instituto pelarán por el único cupo de la Zona A, mientras que Huracán y Racing se quedaron con los dos últimos lugares de la Zona B. Los ocho cruces de octavos de final se disputarán el próximo fin de semana, con fechas y horarios a definir.

Así serían los playoffs del Torneo Apertura 2026 que hasta ayer mantenía un solo cupo por definirse, la AFA ya oficializó cuándo se disputarán los ocho cruces de octavos, pero resta la confirmación de los horarios. Lo que sí es un hecho es que todos los partidos se jugarán sábado y domingo, y el único cruce que puede sufrir modificaciones es el de Independiente Rivadavia-Unión, en caso de que el "tatengue" quede eliminado.

En limpio la parte alta del cuadro (*Ya están clasificados) tendrá el cruce entre Estudiantes La Plata* (1º A) vs Racing Club* (8º B) y lo harán el domingo 10 de mayo en el estadio "Jorge Luis Hirschi"; Rosario Central* (4°B) vs Independiente de Avellaneda* (5°A), el domingo 10 de mayo en el estadio "Gigante de Arroyito" de Rosario; River Plate* (2º B) vs San Lorenzo* (7º A) jugarán el domingo 10 de mayo en el estadio "Monumental" y Vélez Sarfield* (3º A) vs Gimnasia La Plata* (6° B) | Domingo 10 de mayo en el estadio "José Amalfitani".

Mientras que en la parte baja del cuadro lo harán Independiente Rivadavia* (1º B) vs. Unión de Santa Fe (8° A) que jugarán el sábado 9 de mayo en el estadio "Bautista Gargantini"; Talleres* (4º A) vs. Belgrano* (5º B), el sábado 9 de mayo en el estadio "Mario Alberto Kempes"; Boca Juniors* (2° A) vs. Huracán* (7° B) el sábado 9 de mayo en el estadio "Alberto J. Armando" y Argentinos Juniors* (3º B) vs. Lanús* (6º A) el sábado 9 de mayo en el estadio "Diego Armando Maradona" de La Paternal.

A su vez, la Liga Profesional informó que los equipos que ganen sus respectivos cruces el día sábado jugarán los cuartos de final el martes 12 de mayo, mientras que quienes se impongan el domingo disputarán sus llaves de cuartos el miércoles 13. Las semifinales serán el sábado 16 o domingo 17 de mayo, y la gran final del Torneo Apertura se jugará el domingo 24 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes a las 15.30.