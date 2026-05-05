Díaz está desgarrado y vuelven Driussi y Vera

En la previa al partido frente a Atlético Tucumán, Coudet definió la lista de convocados de River y llamó la atención la ausencia de Paulo Díaz. Si bien no es prioridad y sus minutos de juego son escasos, el chileno venía siendo una alternativa para el DT. Ayer se confirmó que la inasistencia del defensor en la nómina se debió una lesión. Muy crítico con el rendimiento en cancha, el DT Eduardo Coudet destacó que el plantel volverá a contar con dos piezas importantes de cara a este tramo definitorio de la temporada, Sebastián Driussi y Fausto Vera, ambos con altas.

El sábado trascendió que Paulo no había sido desafectado por una cuestión futbolística, sino que a raíz de una molestia muscular. Ayer, después de los estudios médicos correspondientes, se confirmó que Díaz sufrió un desgarro en el recto anterior izquierdo y que, por ende, será baja para las próximas semanas. A priori, el chileno tendrá entre dos y tres semanas de recuperación, por lo que se perderá buena parte de lo que resta del semestre. De hecho, en el mejor de los escenarios podría llegar en condición recién al último partido de Sudamericana ante Blooming del 27 de mayo y a una eventual final del Torneo Apertura, a disputarse el domingo 24.

Se vienen semanas movidas para River y Coudet necesita tener a disposición a la mayor cantidad de futbolistas posibles. Con los playoffs del Apertura y la continuidad del Grupo H de la Sudamericana, al Millonario se le vienen muchos partidos y el técnico necesitará rotar. Es por eso que la lesión de Paulo le quita una opción al DT. Los próximos partidos de River: Carabobo vs River jueves 7 de mayo a las 21.30; River vs San Lorenzo domingo 10 de mayo, horario a confirmar; Cuartos de final Apertura miércoles 13 de mayo (en caso de llegar); Semifinal Apertura sábado 16 o domingo 17 (en caso de llegar); River vs Bragantino miércoles 20 de mayo a las 21.30; Final Apertura domingo 24 de mayo a las 15.30 (en caso de llegar) y River vs Blooming miércoles 27 de mayo a las 21.30.