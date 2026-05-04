River perdió con Atlético Tucumán y se fue silbado

River cayó por 1-0 con Atlético Tucumán en un partido en el que fue de menos a más pero no tuvo precisión en el estadio "Monumental", por la postergada novena fecha del Torneo Apertura 2026. La gente reprobó la actuación del equipo y lo despidió bajo una silbatina generalizada.

La derrota no tiene consecuencias para el "millonario", jugará con San Lorenzo en octavos, con el segundo puesto de la zona B garantizado con 29 puntos y la posibilidad de probar un equipo alternativo, mientras que el equipo de Julio César Falcioni cortó una racha de 22 partidos sin ganar de visitante.

La primera llegada fue del local, a los seis minutos, con una doble pared en la que el defensor Fabricio Bustos se cerró contra el área rival y sacó un remate, que salió alto y por encima del travesaño.

La visita abrió el marcador cuando iban 18 minutos del primer tiempo, con una gran gambeta por el costado izquierdo del volante Franco Nicola ante el defensor Germán Pezzella, que puso un centro al segundo palo y le quedó al lateral Maximiliano Villa, cuyo defectuoso remate sirvió como pase atrás para que Renzo Tesuri defina de primera y ponga el 1-0.

River volvió a atacar con peligro a los 26 minutos, cuando una combinación entre los delanteros Facundo Colidio y Agustín Ruberto permitió el remate de zurda del segundo, que salió contra el poste izquierdo del arquero Luis Ingolotti, que pudo desviar. Tras cartón, Pezzella tuvo todo el arco a disposición para rematar al gol, pero su tiro salió alto.

El "millonario" volvió a llegar a los 38 minutos, tras una mala y lejana salida de Ingolotti, que terminó afuera del área y le entregó la pelota al delantero Ian Subiabre, que salió hacia el costado izquierdo antes de definir por elevación, errando su disparo por el primer palo.

El conjunto tucumano tuvo un nuevo acercamiento de peligro en el último minuto reglamentario, con un contraataque en el que el extremo Nicolás Laméndola avanzó hasta el borde del área y abrió hacia la derecha para el remate del delantero Leandro "Loco" Díaz, que no pudo superar el achique del arquero Santiago Beltrán.

En el complemento, Pereyra, que eludió a un rival y sacó un disparo que se fue muy cerca del segundo palo. comenzaba mejor River que volvió a llegar con Páez, pero remato mal.

La más clara estuvo en la cabeza de Salas, a los 21 minutos, pero la bocha se estrelló en el travesaño.

De contra Atlético Tucumán tuvo tres chances claras, pero no supo definir, por eso sobre el final, terminó sufriendo.

Igual, después del pitazo final la gente despidió a River con una silbatina generalizada.