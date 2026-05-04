Gimnasia y una igualidad agridulce frente a Maipú

El fútbol tiene una capacidad única: que un mismo resultado tenga un "valor" un fin de semana y otro al siguiente. El mejor ejemplo, hoy, es Gimnasia. Venía de sumar un "puntazo" ante Atlético de Rafaela en Santa Fe, con un hombre menos más de 50' y una cancha, de dimensiones apenas reglamentarias, siempre adversa. Y ayer, en el imbatible "23 de Agosto", se debió conformar con un empate con sabor agridulce ante Deportivo Maipú de Mendoza.

Supo sobreponerse a dos golpes: primero cuando Eggel marcó el gol en los minutos iniciales y después cuando Lazarte desperdició un penal, que fue contenido por Galardi.

Si bien con el 1 a 1 final se mantuvo en solitario en la cima de la Zona B de la Primera Nacional -perdió su escolta Tristián Suárez-, obviamente el objetivo era cosechar las tres unidades para seguir consolidando el gran momento "lobo".

El principal problema fue que el equipo de Hernán Pellerano se vio sorprendido en el arranque del encuentro. Los cuyanos salieron a buscar el trámite, presionando a los volantes locales y adueñándose de la pelota. Fueron minutos de incertidumbre, ya que siempre Gimnasia tiene el protagonismo y encima en una acción rápida por derecha, la defensa quedó desarmada, Dematei despejó forzado de cabeza al medio y Eggel sacó un tiro de volea al corazón del arco. Golazo.

El "cruzado" se bancó las arremetidas del dueño de casa y metió algún contragolpe, pero a medida que fue pasando el tiempo, empezó a replegar líneas y al final defendió la ventaja con los once jugadores. Y sin ponerse colorado ni nada por el estilo.

Galardi se fue convirtiendo en la figura de la cancha y más aún cuando el árbitro Federico Benítez cobró un claro penal de De La Reta a Minervino. Sin embargo, Lazarte ejecutó anunciado su tiro, el "1" voló bajo y mandó el balón al córner. Un rato más tarde De La Reta vio la tarjeta roja. Igualmente, a los "albicelestes" todo les costaba una barbaridad, al punto que empezaron a atacar con puros centros, algo que facilitó el trabajo de los centrales visitantes. Pero fue por esta vía que Lazarte pateó fuerte al medio del área, el incansable Menéndez entraba en velocidad y fue Arnijas quien en su afán de despejar el peligro, descolocó a Galardi. El empate era justo porque el "lobo" buscó y buscó la igualdad. De todas maneras, el hincha quedó con sabor a poco, porque quería continuar de festejo en su casa.

Federico Benítez tuvo una acertada labor en Jujuy, al tomar decisiones correctas en jugadas clave, como la expulsión de De la Reta y el penal que el propio defensor le cometió a Minervino.

En los minutos iniciales del partido, el "lobo" se vio sorprendido por la presión alta del rival que terminó con el gol de Eggel. Luego inclinó la cancha, pero no le alcanzó para ganar.

El martes 12 jugará en Tucumán

SE VIENE EL CLÁSICO | EL MARTES 12 EN TUCUMÁN.

El martes 12 del corriente, Gimnasia se presentará en Tucumán ante San Martín, reeditando el “clásico del norte”. Las acciones comenzarán a las 19 y se podrán ver por la página de AFA Play. El partido no se disputará el próximo fin de semana, atendiendo que el “santo” debe afrontar su choque correspondiente a la Copa Argentina ante Banfield. Será este jueves en el estadio “Padre Martearena” de la vecina provincia de Salta. El “ciruja” viene de ganarle a Atlético de Rafaela.