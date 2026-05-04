Franco Colapinto cosechó histórico séptimo puesto

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) redondeó una de las mejores actuaciones de su carrera al terminar octavo en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 para sumar cuatro puntos en el campeonato.

El triunfo quedó en manos del italiano Kimi Antonelli (Mercedes), mientras que el podio lo completaron el británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri, ambos de McLaren.

Horas más tarde, la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), dio a conocer una dura sanción de 20 segundos sobre Charles Leclerc, lo que le permitió al pilarense escalar a la séptima plaza, su mejor resultado desde que está en la máxima categoría del automovilismo mundial.

Colapinto había concluido octavo en la carrera. El arranque de la competencia fue electrizante y Leclerc capturó la punta, seguido por Antonelli y Norris. Por su parte, Colapinto esquivó un mal movimiento de Max Verstappen y luego protagonizó una maniobra al límite para aguantar a Lewis Hamilton, aunque el británico lo superó en el giro siguiente para dejarlo séptimo.

La competencia se neutralizó después de los golpes de Isack Hadjar y Pierre Gasly, quien recibió un toque de Liam Lawson. El relanzamiento trajo novedades adelante porque Norris pasó a la punta, Antonelli se acomodó segundo y Leclerc cayó al tercer puesto.

Superada la mitad de la prueba, Antonelli era el puntero, seguido por Verstappen y Norris cuando empezaron las paradas en voces. Colapinto ascendió al cuarto lugar con un ritmo sostenido y la amenaza de lluvia constante. El argentino realizó su detención y colocó neumáticos duros, volviendo a la pista en la octava ubicación.

A falta de 12 vueltas para el cierre, Antonelli marchaba adelante, pero lo tenía cerca a Norris y Leclerc lo apuntaba a Verstappen en la lucha por el tercer lugar. Colapinto giraba solo porque tenía lejos a Carlos Sainz y tampoco podía llegarle a Hamilton.

Con solvencia, Antonelli alcanzó su tercera victoria en el año, escoltado por Norris y Piastri, quien superó a Leclerc en la última vuelta. Russell y Verstappen cerraron el top cinco después de aventajar al monegasco, que tuvo problemas en su Ferrari.

Hamilton llegó séptimo y Colapinto vio la bandera a cuadros en el puesto 8, sumando puntos. Los Williams de Sainz y Alex Albom completaron los diez primeros puestos.

La próxima fecha de la Fórmula 1 será el 24 de mayo con el Gran Premio de Canadá.

Estuvo Messi

Lionel Messi se convirtió en el protagon protagonista inesperado del Gran Premio de Miami de Fórmula 1, cuando su llegada al paddock del Autódromo Internacional de Miami junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro paralizó por completo la actividad normal del circuito.

El capitán de la selección argentina ingresó al paddock pasado el mediodía, después de la carrera de Fórmula 2, con lentes negros y un perfil relajado.

Sus tres hijos lucían las camisetas negras del equipo Mercedes, con quien Messi comparte sponsor a través de Adidas. Esa conexión fue la que llevó a la familia a ingresar directamente al hospitality del equipo alemán, donde los esperaban el piloto británico George Russell y el italiano Kimi Antonelli, líder del campeonato de pilotos de la F1 y quien terminaría ganando el GP de Miami.

El momento que más llamó la atención fue cuando Messi se sentó dentro del monoplaza de Antonelli, un privilegio que ni siquiera está al alcance de los mecánicos del equipo. También saludó a Franco Colapinto.