Gimnasia empató con Maipú y sigue puntero

Por la fecha 12 de la Primera Nacional, El Lobo y Deportivo Maipú terminaron igualados en el estadio 23 de Agosto.

En el minuto 5 del primer tiempo, Deportivo Maipú se puso en ventaja con el gol convertido por Marcelo Eggel. Gimnasia selló la igualdad a través de Cristian Menéndez a los 21 minutos de la segunda etapa.

El mejor jugador del partido fue Cristian Menéndez. El atacante de Gimnasia anotó 1 gol.

Marcelo Eggel fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Deportivo Maipú marcó 1 gol.

El técnico de Gimnasia J., Hernán Pellerano, propuso una formación 4-4-2 con Milton Álvarez en el arco; Delfor Minervino, Guillermo Cosaro, Nicolás Dematei y Martín Lazarte en la línea defensiva; David Gallardo, Hugo Soria, Francisco Maidana y Francisco Molina en el medio; y Mauro Cachi y Cristian Menéndez en el ataque.

Por su parte, el equipo de Mariano Echeverría salió a la cancha con un esquema 4-4-2 con Nahuel Galardi bajo los tres palos; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Aaron Agüero y Juan de la Reta en defensa; Mirko Bonfigli, Marcelo Eggel, Gastón Mansilla y Juan Gobetto en la mitad de cancha; y Franco Saccone y Juan Cruz Giacone en la delantera.

Federico Benítez fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio 23 de Agosto.

El próximo partido de El Lobo en el campeonato será como visitante ante San Martín (T), mientras que D. Maipú visitará a Temperley.