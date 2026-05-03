Fue empate 1 a 1 ayer entre Belgrano y La Viña

Bajo una lluvia que no dio tregua en toda la tarde, General Belgrano y La Viña se midieron en un duelo donde el agua fue el gran protagonista. El Apertura de la Liga Jujeña regaló un partido de esos que se juegan con el alma, donde cada pelota cuesta el doble, en la que se revive el potrero.

El encuentro entre "decanos" y "tiburones" culminó empatado 1 a 1 en el marco de la sexta fecha del certamen.

El marcador se rompió a los 20 minutos, cuando Peloc encontró el momento justo para poner a Belgrano en ventaja. Ese 1 a 0 obligó a La Viña a adelantarse en un terreno que se ponía cada vez más rápido y difícil. Antes del descanso, el roce físico pasó factura y el árbitro del encuentro no dudó: Campos en la Asociación Atlética y Zelaya en los "albirrojos" se fueron expulsados, dejando el trámite condicionado por la paridad numérica y el cansancio posterior.

En la segunda mitad, la insistencia de La Viña tuvo su recompensa. A los 26 minutos, Rodrigo Arraya estampó la igualdad y le dio un cierre incierto al encuentro. Los minutos finales fueron un asedio; tanto Robles como el propio Arraya tuvieron la victoria en sus pies, pero chocaron contra un muro. El arquero de Belgrano se vistió de héroe con intervenciones magistrales que evitaron la caída de su arco en el momento más crítico. Fue un 1 a 1 final, un reparto de puntos justo al fin y al cabo.