Un líder sólido con unas estadísticas que respaldan

Gimnasia llega al duelo de mañana a las 21.10 ante San Martín de Tucumán en "La Ciudadela" frente a no solo como el líder de la Zona B, sino como el equipo que marca el pulso estadístico de la Primera Nacional. Transcurridas 12 fechas del certamen, un informe detallado de la consultora Atenea, especializada en procesamiento de datos deportivos, ratifica que el modelo de juego implementado por Hernán Pellerano ha convertido al "lobo" en el conjunto más sólido de la categoría en indicadores fundamentales: la posesión de la pelota y la efectividad ofensiva.

En el apartado de la construcción de juego, las cifras son elocuentes. El conjunto jujeño registra un promedio de 456 pases por partido con una efectividad del 56,5%. Este dato no es menor, ya que lo posiciona apenas una décima por encima de Atlanta, dirigido por Cristian Pellerano, que alcanza el 56,4%. Esta paridad estadística resalta una curiosidad del torneo: los hermanos Pellerano son los únicos directores técnicos de la división que han logrado encadenar una racha de cuatro victorias consecutivas, lo que refleja una identidad de juego clara y una constancia envidiable.

Sin embargo, donde el "lobo" marca una diferencia sustancial es en la generación de peligro. Según el relevamiento de Atenea, Gimnasia ostenta el mejor índice de la fase ofensiva en toda la categoría, liderando los rubros de remates al arco, centros efectivos, córners a favor y pases clave. Algo que evidentemente el cuadro "albiceleste" querrá ratificar mañana en Tucumán cuando se mida al "santo".

Victoria 2 a 1 del “tomba”

Godoy Cruz de Mendoza derrotó 2 a 1 a Racing de Córdoba ayer por la tarde, por la decimotercera fecha de la Zona A de la Primera Nacional, en el estadio "Feliciano Gambarte".

En el inicio, el Expreso fue el que manejó la mitad de cancha. En los primeros minutos, Matías Ramírez intentó con dos remates, en una la desvió un defensor al córner y, en la otra, la desperdició en el área. La visita paró dos líneas de cuatro, con Ricardo Centurión suelto y Pablo Chavarría bien de punta.

A los 21', en una salida del arquero Roberto Ramírez, el balón fue dominado por Martín Pino, quien disparó cruzado magistralmente, decretando el 1 a -0 y justificando la superioridad tombina. Gastón Gil Romero en la base, con Tomás Pozzo y Vicente Poggi distribuyendo, se hacían dueño de la creatividad y circulación del local.

En el minuto 25, luego de un centro desde la derecha, hubo un corto despeje y Pino, que esta vez definió con derecha, decretó el 2 a 0 para los mendocinos.

Previo al cierre, el Bodeguero estuvo cerca del tercero cuando Rodríguez le pegó incómodo en el área, tapó Braian Olivera y "Toto" Pozzo, en soledad, disparó por encima del travesaño. Solo para la estadística, cerca del final, a los 35 minutos descontó Chavarría para la "academia" cordobesa que así cayó 2 a 1.

Chaco For Ever estira su mal momento

CHACO FOR EVER | PERDIÓ Y NO ENCUENTRA EL RUMBO EN EL TORNEO.

Chaco For Ever sumó una nueva frustración en condición de local y volvió a dejar una imagen preocupante ante su gente. Esta vez fue derrota por 1 a 0 frente a Ciudad Bolívar, en un encuentro correspondiente a una nueva fecha de la Primera Nacional, resultado que lo mantiene en el fondo de la Zona A y agudiza su delicado momento futbolístico.

El único tanto de la tarde llegó en el segundo tiempo y tuvo como protagonista a Peralta, que apareció por el segundo poste para conectar un centro pasado y vencer sin respuestas al arquero local. La jugada encontró mal parada a la defensa de For Ever y terminó siendo un golpe demasiado duro.

Otros resultados: Acassuso 0 Almirante Brown 0; Colón 3 All Boys 2; Central Norte 2 Deportivo Madryn 1; Güemes 2 Quilmes 1; Agropecuario 0 Atlanta 0.