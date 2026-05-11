Con el objetivo de fortalecer la formación técnica y continuar promoviendo el desarrollo de la gimnasia en la ciudad y la provincia, se llevó adelante una importante capacitación destinada a entrenadores y referentes de la disciplina, en un trabajo articulado entre el Municipio capitalino, la Secretaría de Deportes de la Provincia y la Federación Jujeña de Gimnasia. Fue una jornada positiva en el parque San Martín.

Durante la apertura, el subsecretario de Gobierno, Rodrigo Altea, destacó el valor social y formativo del deporte "nos encontramos reforzando nuestra gran materia prima a través una labor conjunta con la Secretaría de Deportes de la provincia y con la Federación de Gimnasia para seguir promocionando los deportes, porque entendemos que ahí es donde tenemos un lugar de comunidad, de encuentro".

Por lo tanto ponderó la formación de quienes acompañan a niños y niñas en sus primeros pasos deportivos "entre el 95 y 98% de las personas que desarrollan gimnasia son niños, y la gran mayoría son niñas. Entonces, poder trabajar en la formación justamente de los formadores de estos niños es un gran crecimiento para nuestra comunidad y para los valores que pretendemos sostener desde el municipio".

Por su parte, el director general de Deportes, Gustavo Hiruela, valoró el trabajo articulado entre las distintas instituciones "un trabajo mancomunado con la Secretaría de Deportes de la Provincia, la Dirección de Deportes del Municipio y la Federación para poder desarrollar esta importante capacitación en nuestra casa, ya que nosotros también tenemos participando de esta capacitación profesores de la Dirección de Deporte que, obviamente, van a trasladar todo este conocimiento para el desarrollo de los niños que asisten aquí".

En representación de la Secretaría de Deportes provincial, la directora de Deportes de la Mujer, Gabriela Zárate, resaltó la importancia de seguir generando espacios de actualización profesional "hoy estamos acompañando de manera articulada a la Federación de Gimnasia de Jujuy, en conjunto a la municipalidad, con Mabel Fernández, una disertante de nivel internacional que viene con este curso para gimnasia rítmica femenina".

Remarcó que "desde el Gobierno provincial sabemos que es importante reforzar este eje de capacitación para que podamos lograr tener más conocimiento en todo lo que es esta disciplina".

Finalmente Carmela López, explicó que esta iniciativa busca el crecimiento técnico de la disciplina en la provincia "este curso forma parte de un proyecto para crecer tanto en el nivel técnico de los entrenadores como en el nivel de los jueces, hoy actualmente Jujuy no cuenta con un juez con brevet actualizado. El primer paso era justamente brindar un curso de capacitación a nivel provincial para habilitar a todos los torneos de nivel provincial y que cada club pueda presentar jueces. Eso va a significar un avance muy importante, no solo para el desarrollo de los torneos en sí mismos, sino también para la calidad técnica del trabajo dentro de cada club", finalizó la titular de la Federación de Gimnasia.