En marcha la Liga en Humahuaca

Cerca de 500 niños y niñas de diferentes barrios y localidades se congregaron en los predios de la Liga Infantil para dar inicio a una nueva temporada deportiva. La nueva comisión directiva resaltó el crecimiento del predio, pero realizó un pedido urgente por la finalización de los vestuarios.

En una jornada marcada por el entusiasmo y el acompañamiento de las familias, la Liga Infantil de Fútbol puso en marcha su campeonato oficial comenzó una temporada que promete ser histórica por su nivel de convocatoria.

Javier Martínez de la comisión directiva, expresó su satisfacción por el arranque: "Apuntamos a que sea un lindo campeonato, mejorando cada vez más los premios. Ya tenemos encargadas medallas metálicas de gran calidad, trofeos y pelotas para los chicos", puntualizó con el acompañamiento de los integrantes de la CD.

El torneo nuclea este año a aproximadamente 480 chicos divididos en 10 equipos, entre los que se destacan Ocumazo, Santa Rita, Los Lobos, Independencia y la incorporación de dos categorías de la escuela deportiva de Tilcara.

En cuanto a la infraestructura, el predio ha mostrado avances significativos, se reemplazaron los antiguos arcos de madera por nuevas estructuras de hierro, ya colocadas definitivamente en la "cancha de la Liga".

La comisión directiva aprovechó la oportunidad para visibilizar una carencia urgente: la finalización de los baños y vestuarios. "La estructura ya está hecha, pero falta la parte interna" y agregó "el objetivo es evitar que los niños y niñas tengan que realizar sus necesidades a la intemperie", dijo Martínez.