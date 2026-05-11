El Carmen Básquet recibe esta noche a Montmartre

El Carmen Básquet va por más. Esta noche recibe a Club Montmartre de Catamarca desde las 20 en partido correspondiente a la décima fecha de la Conferencia NOA de LaLiga Federal en el estadio del Colegio Parroquial "Marcelo Palentini".

El "gigante del norte" sigue afilado y quiere defender su invicto ante el elenco catamarqueño, uno de los rivales más complicados que tiene la zona y cuenta con un plantel homogéneo, con jugadores de experiencia.

Los dirigidos por el "Tigre", Mariano Aguilar, vienen de vencer en la noche del viernes a Red Star, también de Catamarca, 78-65 y estiró la racha en nueve victorias al hilo en igual cantidad de presentaciones con un destacado aporte ofensivo de Agustín Sigel, autor de 26 tantos.

El polideportivo del Colegio Parroquial volvió a ser una fiesta. Los "pejerreyes" se mantienen como únicos punteros de la zona manejando el partido con autoridad con parciales de 20-19, 29-20, 10-14 y 19-12.

Luego de un inicio parejo, el local se llevó el primer chico 20-19, en el segundo estiraron la ventaja con un parcial de 29-20 para irse al descanso arriba por 49-39.

Red Star intentó reaccionar en el tercer segmento con un 14-10, pero El Carmen cerró mejor el último cuarto por 19-12 para sentenciar el juego mostrando jerarquía, pero principalmente las individualidades que en varios pasajes del encuentro terminaron por hacer la diferencia.

Los carmenses están entonados, vienen haciendo un importante trabajo y esta noche quieren seguir festejando.

Agustín Sigel fue el goleador de El Carmen con 26 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias y 67% en triples, siendo clave en el primer tiempo. En Red Star se destacaron Matías Cuenca con 19 puntos y 8 rebotes, mientras que Jorge Cirilo y Andrés Alderete aportaron 11 tantos cada uno.

Síntesis

El Carmen Básquet 78: Sigel (26), Rodríguez Seu (15), Gambino (9), Albornoz (7), Santini (6), Cayuman (6), Rodríguez Llarena (4), Cayuman (2).

DT: Mariano Aguilar.

Red Star Catamarca 65: Cuenca (19), Alderete (11), Cirilo (11), Herrera (11), Codigoni Díaz (7), Sánchez (6).

DT: Pablo Soria.

Parciales: 20-19, 29-20, 10-14 y 19-12.

Progresivo: 20-19, 49-39, 59-53, 78-65.

Jueces: Javier Puch y Gisela Ruiz Vázquez.

Estadio: "Marcelo Palentini".

Estadio lleno

Cada noche El Carmen Básquet juega a estadio lleno. Y hoy no será la excepción, porque la gente otra vez va a responder a la cita de la "anaranjada" desde las 20, a las 18 habilitan las puertas.

Con el acompañamiento del municipio, cada presentación del "gigante del norte" es una fiesta, la gente acompaña al equipo de local y visitante, un gran acierto del jefe comunal Víctor Hugo González cuando decidió jugar el certamen luego de ganar la Copa Jujuy Energía Viva de la última temporada.