El 7 de junio se realizará la octava edición San Pedro Corre

Comenzaron los preparativos para la octava edición de la prueba pedestre San Pedro Corre. La misma se realiza el 7 de junio con punto de concentración y largada desde el Bulevar de Agua ubicado en avenida 25 de Mayo.

La organización esta a cargo del municipio local "vamos trabajando, aunando criterios para la octava edición del tradicional San Pedro Corre, una prueba que ya es una clásica y la idea es poder hacer que siga creciendo todo dentro de las actividades por las Fiestas Patronales", explicó Valeria Trujillo.

La directora de Deportes contó que "cada área aportó lo que corresponde, vamos a brindarles a los corredores que nos visiten una mejor seguridad, que se sientan cómodos, que vengan a disfrutar, en familia, entre amigos, por lo que estamos diagramando todo".

Habrá una modificación en el punto de con contracción, por lo tanto también del circuito en las pruebas de 5 kilómetros participativa y los 10 kilómetros competitivos "vamos a realizar la carrera el 7 de junio y este año habrá una modificación en cuanto al circuito como así también al inicio, ya que la salida será desde avenida 25 de Mayo, allí será la logística, salida, concentración, inscripciones".

Los atletas de otros puntos de la provincia y la región, Salta, Tucumán, podrán registrar sus inscripciones a través de un código QR que servirá para abonar y luego confirmar en la página de Sportmetric que tendrá a su cargo la fiscalización. El costo de la inscripción se fijó en 12 mil pesos para las principales categorías competitivas.

Previo a largar los más grandes "vamos a seguir con la San Pedro Corre Kids es decir integramos a los niños a partir de los 3 años, van a tener su circuito", finalizó.