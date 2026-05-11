Desahogo de River que sufrió para pasar a cuartos

En una definición para el infarto, River Plate eliminó a San Lorenzo por penales (4-3) tras igualar 2 a 2 en el estadio "Monumental".

Fue una noche de emociones extremas para la hinchada millonaria, que pasó de la bronca y los insultos hacia sus jugadores por el flojo desempeño ante un rival con diez hombres, a una algarabía total tras el desenlace épico.

Pese a la inferioridad numérica, el "ciclón" estuvo dos veces arriba con goles de Auzmendi y Fabricio López, pero River lo rescató gracias a Marcos Acuña y un gol agónico de Juan Fernando Quintero en el final del alargue. En los penales, San Lorenzo desperdició un "doble match point" y el equipo de Núñez terminó festejando una clasificación agónica a los cuartos de final del Apertura 2026.

River, en la próxima instancia jugará ante el ganador del duelo entre Vélez y Gimnasia La Plata que jugaban en Liniers al cierre de esta edición.

Por otro lado, otro de los clasificados de la jornada fue Rosario Central. Rosario Central dio vuelta la historia ante Independiente, para imponerse 3 a 1 como local y así meterse en los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol que organiza la Asociación del Fútbol Argentino.

El "Rojo" se había puesto en ventaja a través del paraguayo Gabriel Ávalos, mientras que el "Canalla" dio vuelta la historia gracias a los goles de Ángel Di María, Giovanni Cantizano y Elías Verón.

El encuentro comenzó muy entretenido, con ambos equipos presentando un planteo muy ofensivo y generando situaciones muy claras para ponerse en ventaja. Di María fue la figura del encuentro llevando a los suyos a dar vuelta el resultado y a meterse entre los ocho mejores equipos de este campeonato.

De esta manera, el equipo rosarino avanzó a los cuartos de final y continúa con el sueño de ganar un torneo dentro de la cancha, luego de la polémica que se generó el año pasado cuando la AFA inventó el título de Campeón de Liga por haber finalizado primero en la tabla anual.

Racing Club ganó 1 a 0 en el final del partido

ALEGRÍA “ACADÉMICA” | RACING VENCIÓ A ESTUDIANTES EN EL EPÍLOGO Y ESTÁ EN CUARTOS DE FINAL.

Racing derrotó a Estudiantes por la mínima en un partido que fue de menor a mayor y se definió sobre el final y que disputaron, en el estadio "Uno" Jorge Luis Hirschi, por los octavos de final del Torneo Apertura 2026.

Con el triunfo, el equipo que dirige Gustavo Costas superó la primera instancia eliminatoria y se medirá con Rosario Central, como visitante, por un lugar en la semifinal.

La primera llegada del partido fue del local, a los dos minutos de la primera parte, con un remate desde la medialuna del área del delantero Facundo Farías para el local.

El primer tiempo tuvo un desarrollo lento, con ambos equipos priorizando el equilibrio y el orden, para no quedar mal parados, aunque en perjuicio de las jugadas de peligro hacia el arco rival.

Después del entretiempo, la "academia" no pudo tirar al arco en todo el segundo tiempo pero a los 43, un gran corner Santiago Sosa, anotó venciendo la resistencia del golero Muslera para marcar el 1 a 0 definitivo.