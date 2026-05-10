Se disputa la 9º jornada del Anual "Matías Alfonso"

La Liga Regional de Fútbol hoy hará disputar la 9º fecha del Torneo Anual 2026 en Primera División "Matías Alfonso" y también en la categoría Sub 18 masculino denominado "Leandro Girón". La competencia se desarrolla en tres zonas donde se juegan dos partidos en cada grupo y uno de los clubes cumple la respectiva fecha de descanso. Se espera un buen respaldo de los hinchas.

Por la Zona A en la cancha de Defensores de Fraile Pintado a las 9 en Sub 18 y a las 11 en Primera lo harán Deportivo Peñarol vs. San Francisco Bancario. Y en el mismo escenario pero a las 14.15 en Sub 18 y a las 16.15 en Primera jugarán Juventud Unida vs. Defensores de Fraile Pintado. Libre Herminio Arrieta.

Por la Zona B en el "Ángel Lamas" a las 14.15 en Sub 18 y a las 16.15 en Primera se medirán Central Norte vs Sportivo Alberdi. En cancha de Unión Calilegua a las 14.15 en Sub 18 y a las 16.15 en Primera se enfrentarán el "lobo" calilegüense con Defensores de Yuto. Libre Mitre de Calilegua.

Y por la Zona C en el Complejo El Talar a las 14.15 en Sub 18 y a las 16.15 en Primera se medirán Boca Juniors vs Atlético El Talar. Luego en la cancha del Complejo Municipal de Caimancito a las 14.15 en Sub 18 y a las 16.15 se verán las caras Cultural Las Yungas vs Municipal Vinalito. Libre queda Sportivo Leach.