Con tres partidos se completa otro capítulo

Arrancó la 9ª fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga del Ramal de Fútbol y esta tarde se completa la programación con 3 encuentros más.

Vale recordar que en todos los escenarios, la actividad se iniciará a las 14.30 con los partidos de cuarta división, mientras que los encuentros de primera división comenzarán a las 16.30.

Por la Zona A, Atlético El Polo se medirá con Club Providencia en el estadio "Fernando Sembinelli". Y por el mismo grupo lo harán Club Parapetí que en su cancha recibirá a Río Grande de La Mendieta.

En tanto que por el interzonal se verán las caras Atlético San Pedro (Zona A) vs. Tiro y Gimnasia (Zona B) en el estadio "Visera de Cemento" en lo que será una edición más del clásico sampedreño.

Es importante resaltar que la "furia verde" goleó en el arranque de la novena fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga del Ramal. Sí, el Club Atlético La Esperanza logró una contundente victoria como visitante al derrotar por 4 a 1 a Atlético La Merced. El encuentro se disputó en la cancha del Club Parapetí y contó con el arbitraje de Matías Sepúlveda. En cuarta división, Atlético La Merced cayó por 5 a 2 a Atlético La Esperanza.

Mientras que por el mismo grupo, Deportivo Rodeíto superó en su casa por 4 a 1 al Club Independiente bajo el arbitraje de Ezequiel Campbell. En cuarta división, Deportivo Rodeíto le ganó 3 a 2 a Independiente.

Además en la semana, Atlético San Pedro y Parapetí completaron la sexta fecha del Torneo Apertura donde el "millonario" de Carlos Morales Santos logró una sólida victoria por 3 a 0 y sigue siendo uno de los protagonistas del certamen liguista.