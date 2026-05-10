Boca perdió ante Huracán y se despidió del Apertura

Boca Juniors pagó caro sus errores y perdió ante Huracán 3 a 2 y se despidió del Apertura de la Liga Profesional. El encuentro se jugó en el estadio "La Bombonera" y fue controlado por Pablo Echavarría.

Fue la cuarta eliminación del "xeneize" en su propia cancha en los últimos 15 meses. Desde febrero del 2025, Alianza Lima lo borró de la Libertadores e Independiente, Racing y el "globo" lo hicieron en el certamen local. Lapidario.

En el arranque del partido, Milton Delgado perdió la pelota en salida y Leonardo Gil realizó una gran gambeta y definió con clase con un derechazo inatajable para Leandro Brey.

El "xeneize" puso actitud y juego para empatarlo y darlo vuelta, pero chocó contra un muro llamado Hernán Galíndez, que realizó seis atajadas. Las mejores a Santiago Ascacibar, Miguel Merentiel y a un cabezazo de Lucas Blondel que tenía destino de su propia valla.

En la última de la parte inicial Miguel Merentiel habilitó a Milton Giménez, que conectó al arco, pero el uruguayo partió en offside y la jugada fue invalidada.

En el complemento, el "xeneize" fue con menos ideas y juego y cuando todos los caminos parecían cerrados, Milton Giménez igualó con una carambola sobre el cierre de tiempo regular.

Sin embargo, en el alargue, Lautaro Di Lollo cometió dos penales. El primero por una leve falta y el segundo por una mano evidente. El paraguayo Óscar Romero los cambió por gol y puso arriba a los de Parque Patricios.

Cuando el cotejo parecía liquidado, Erik Ramírez le pegó un patadón a Tomás Aranda y vio la roja directa. Fabio Pereyra fue a protestar y vio la segunda amarilla, por lo que el "globo" terminó con 9.

En el segundo tiempo del suplementario, Ángel Romero descontó, pero los de Claudio Úbeda no pudieron anotar el empate y se despidieron del Apertura en octavos de final.

Otros encuentros de hoy

Rosario Central recibe a Independiente desde las 15 en el "Gigante de Arroyito" con el arbitraje de Yael Falcón Pérez.

El "canalla" llega a este partido luego de terminar cuarto en la Zona B con 28 puntos, solo por detrás del sorprendente Independiente Rivadavia de Mendoza, River y Argentinos Juniors, aunque pudo haber terminado en el segundo lugar, pero en la última fecha se le escapó el triunfo ante Tigre y perdió dos puntos claves en la lucha por las primeras posiciones.

Independiente, por su parte, sufrió mucho para clasificar, aunque en las últimas fechas encontró muy buena regularidad y pudo conseguir buenos resultados en distintos clásicos, como la victoria ante Racing y San Lorenzo y el empate en condición de visitante frente a Boca.

Además, desde las 17, Estudiantes de La Plata será local ante Racing, el árbitro será Sebastián Martínez en un atractivo duelo dónde el "pincha" buscará aprovechar el mal momento del equipo de Costas.

A las 21.30 Vélez con Gimnasia La Plata en el "Amalfitani" completan la jornada con el control de Andrés Gariano.

River busca extender su buen momento ante San Lorenzo

River Plate recibe hoy a San Lorenzo, por los octavos de final en el que será un cruce de gigantes para meterse entre los ocho mejores del campeonato local. Se juega desde las 19 en el estadio "Monumental" con el control de Sebastián Zunino.

El "millonario" llega a este cruce envuelto en incertidumbre, con el "Chacho" Coudet en la conducción, consiguió muy buenos resultados, aunque demostró un muy flojo nivel en la mayoría de sus presentaciones.

A esto hay que sumar que, en la última fecha de la primera fase de este Torneo Apertura, River cayó como local frente a Atlético Tucumán y sus jugadores abandonaron el terreno de juego bajo una lluvia de chiflidos de los hinchas.

El último partido oficial de River fue el jueves pasado, cuando derrotaron 2-1 de manera agónica a Carabobo de Venezuela en la Copa Sudamericana, donde tienen prácticamente asegurada la clasificación a la próxima instancia.

Del otro lado estará San Lorenzo, que pese a su gravísima crisis institucional en el último tiempo se las viene arreglando para meterse en los playoffs de los campeonatos locales.

El "ciclón", que es dirigido por Gustavo Álvarez, dio una pobre imagen en la fecha que concluyó con la actividad de la primera fase al caer como local frente a Independiente, aunque finalmente se dieron los resultados que necesitaba y pudo terminar en la séptima colocación de la Zona A.

El último encuentro del equipo de Boedo fue el martes pasado, cuando igualaron sin goles ante Deportivo Cuenca de Ecuador en la Copa Sudamericana.