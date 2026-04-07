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Deportes

Liga Departamental

Martes, 07 de abril de 2026 00:00

Arrancó el Torneo Apertura de la Liga Departamental de Fútbol Jujeño que se juega en primera división masculino. Recordando que la competencia tuvo la postergación de una semana debido a las instancia definitorias que se disputaron previamente por Copa Jujuy.

Entonces por la Zona Norte, Monterrico Sur en su casa empató 3 a 3 con Sportivo Rivadavia, después Rosalía cayó con Atlético El Carmen por 3 a 0. Y La Mona 44 en la cancha del Hotel Los Arcos le ganó 4 a 0 a Unión Las Pampitas.

Del mismo en la Zona Sur, Defensores de Monterrico se impuso por 2 a 1 a Monterrico San Vicente en lo que fue el clásico de la ciudad "tabacalera"; en otro clásico programado se enfrentaron Deportivo Pampa Blanca con Deportivo Puesto Viejo, pero no hubo goles y finalizaron empatados 0 a 0 y por último Los Lapacho de local en Maquinista Verón derrotó por 2 a 0 a Ovejería.

Por Copa Jujuy en la fase preliminar Monterrico San Vicente eliminó a Rosalía y Atlético El Carmen hizo lo propio con Ovejería para seguir en carrera y ser los representantes de la entidad en el certamen provincial.

 

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