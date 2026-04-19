Histórica goleada de Gimnasia ante Almagro

Gimnasia y Esgrima de Jujuy derrotó esta tarde a Almagro con un contundente 6-1 en el "23 de Agosto". Con este resultado, el equipo conducido por Matías Pellerano suma 21 puntos, que lo ubica como puntero de la Zona B en el torneo de la Primera Nacional.

El marcador se abrió a los 28' del primer tiempo por intermedio de Maidana. Poco después, Delfor Minervino aumentó la ventaja para el local, permitiendo que el equipo se retirara al descanso con una diferencia de dos goles.

Al inicio del segundo tiempo, el visitante metió el primer gol a través de Benegas, quien a los 48' marcó el 2-1. Sin embargo, Gimnasia un minuto después, a los 49', Molina convirtió el tercero. Lazarte marcó el cuarto a los 52', mientras que en el tramo final del encuentro Bianchi anotó el quinto a los 80' y Argañaraz selló el 6-1 final a los 88'.

El encuentro fue transmitido en vivo por "Tiempo de Cancha".