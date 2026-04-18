Gimnasia defiende hoy su liderazgo frente a Almagro

El estadio "23 de Agosto" vuelve a abrir sus puertas para ver en acción al único puntero de la Zona B de la Primera Nacional, Gimnasia y Esgrima, que hoy recibirá al necesitado Almagro.

El equipo dirigido por Hernán Pellerano se trepó a la cima del grupo después de ganarle el fin de semana pasado a Agropecuario en Buenos Aires, aprovechando al mismo tiempo el empate de Tristán Suárez, con quien compartía la punta, frente a Atlético de Rafaela.

Y se trató de un gran triunfo en Carlos Casares por lo que implicó la salida de Jujuy cuando en el aeropuerto "Horacio Guzmán" el defensor Emiliano Endrizzi bromeó que había una bomba en el avión. En el acto, por protocolo, quedó detenido ese fin de semana, el vuelo postergado por algunas horas y se generó un gran alboroto a nivel nacional e internacional.

Pero los muchachos supieron sortear la situación y vencieron con justicia al "sojero", cuyo técnico Adrián Adrover presentó la renuncia tras el encuentro.

Si bien pasó algunos sobresaltos, aguantó los embates del rival y sumó tres puntos de oro.

Aunque el entrenador "albiceleste" fue probando variantes durante la semana, da la sensación que repetiría el "once" titular.

Con el apoyo de su gente, Gimnasia buscará conseguir su cuarto triunfo al hilo para mantenerse en lo más alto. Las acciones en el reducto del barrio Luján darán inicio a las 15.30.

Enfrente estará el "tricolor" de Gabriel Gómez, que navega en mitad de tabla. Cayó en sus dos últimas presentaciones y preocupa.

Igualmente, la continuidad del DT no estaría en juego más allá del resultado de esta tarde. No lo confirmó, pero realizaría modificaciones respecto al traspié sufrido ante Patronato, buscando encaminar el rumbo.

Todo está listo para el choque de hoy, que será dirigido por Maximiliano Macheroni, que la temporada pasada -también en Jujuy- no cobró un claro de penal del arquero del Cadu, Aquino, sobre el delantero local, Quintana, a 7 minutos de la final del duelo que concluyó 1 a 1.

“Cumpliendo objetivos”

DELFOR MINERVINO

El defensor Delfor Minervino consideró que Almagro “es un equipo bien armado”, indicando que “nos estuvimos preparando, con mejoras en todos los aspectos del juego”. Sobre ser los puntero de la Zona “B”, enfatizó que Gimnasia “va partido por partido”, proponiéndose “elevar el nivel cada semana y tratando de conseguir todos los puntos posibles para mantenernos en la cima”, para luego recalcar que “eso será importante en un torneo largo como lo es la Primera Nacional”. “De 8 partidos ganamos 6 y, en el medio, nos fortalecimos en casa y empezamos a salir victoriosos de visitantes. Poco a poco vamos cumpliendo los objetivos a corto plazo”, cerró.