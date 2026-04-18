Sportmetric Team Race propone correr en equipo

Sportmetric Team Race llega a Yala con una propuesta innovadora para correr en equipo. Tal es así que el domingo 26 del corriente mes, Yala será escenario de una propuesta deportiva diferente, con la llegada de Sportmetric Team Race en una carrera que invita a vivir el running desde otro lugar, con el foco puesto en el compañerismo, la experiencia compartida y el disfrute de la naturaleza.

El evento de Sportmetric Team Race se desarrollará en un entorno natural único como el de Yala, combinando deporte, paisajes y una jornada pensada para disfrutar en familia y amigos.

A diferencia de las competencias tradicionales, Sportmetric Team Race propone una modalidad especial en la que los participantes sólo pueden competir en parejas o equipos, convirtiendo cada kilómetro en un verdadero desafío en conjunto. La carrera busca ofrecer una experiencia distinta, donde no solo importa el rendimiento individual, sino también la conexión, la estrategia y la motivación entre quienes comparten el recorrido.

El evento se desarrollará en un entorno natural único como el de Yala, combinando deporte, paisajes y una jornada pensada para disfrutar en familia o con amigos. Para los participantes mayores, la competencia contará con distancias de 5K, 10K y 21K, pensadas para distintos niveles de experiencia y preparación. Además, los menores tendrán su propio espacio dentro del evento, con un circuito reducido, especialmente diseñado para su edad, permitiéndoles vivir la experiencia de la carrera de una manera segura, divertida y acompañada.

El epicentro de la competencia será el Camping El Refugio, un lugar que le dará al evento un marco ideal no solo para la largada y llegada, sino también para disfrutar de toda la jornada. Allí, los corredores y sus acompañantes tendrán la posibilidad de alojarse en el predio, compartir un asado post carrera y pasar el día completo en un entorno natural, transformando la competencia en una experiencia mucho más amplia que una simple carrera. Además, la propuesta contará con la participación de Yala Aventura, sumando un espacio pensado para que grandes y chicos puedan disfrutar de actividades y vivir una verdadera fiesta del deporte.

Desde la organización destacaron que el objetivo es ofrecer una carrera con identidad propia, que se diferencie por su formato, su ambiente y el valor de correr acompañado. "No es una carrera más: es una experiencia para disfrutar en equipo, en un lugar increíble y con una energía distinta", señalaron.

Las inscripciones se encuentran habilitadas en www.sportmetric.net/teamrace, a su vez pueden mantenerse informados de este y otros eventos deportivos a través del instagram sportmetric.oficial