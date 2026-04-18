Corren hoy en León

Una nueva edición del Trail "Día Grande de Jujuy" se vive hoy desde las 8.30 organizado por la Secretaría de Deportes de la provincia. El punto de concentración y partida es en cancha Polideportivo León y será la tercera actividad del programa "Desafío TTT", que consiste en trekking, trail y triatlón.

La tradicional prueba pedestre, espera reunir más de 200 corredores de Jujuy y la vecina provincia de Salta que confirmaron su presencia junto a sus respectivos grupos de running y disfrutar de una jornada al aire libre.

Habrá cuatro circuitos bien marcados, ya que con cinta azul será para los atletas que realicen 5 kilómetros que tendrá 200 metros desnivel positivo, cinta amarilla para los 10 kilómetros con 480 metros de desnivel positivo, el recorrido de 21 kilómetros tendrá cinta roja y 1000 metros de desnivel positivo, mientras que para los 35 kilómetros cinta blanca y contará con desnivel positivo de 1300 metros.

Desde las 7 hasta las 8 se realizarán las acreditaciones a los atletas que llegan desde otros puntos de la provincia y zonas aledañas que durante la tarde de ayer no pudieron realizar en San Salvador.

Se pidió puntualidad a los corredores habida cuenta que la idea es largar en el horario estipulado, por lo que aquellos competidores que no logren hacer el último paso, no podrá ser de la partida.

Atendiendo que se tratan de actividades al aire libre y que se comparte normalmente en familia, desde la Secretaría de Deportes se implementó por primera vez el Desafío Kids destinado para las niñas y niños que normalmente acompañan a su mamá o papá a competir.

Con el slogan "mientras vos corrés tus kilómetros, los más chicos corren los suyos", se diagramó un circuito de destrezas, competencias, juegos y actividades físicas en un espacio cuidado y organizado especialmente para ellos a cargo del equipo de deportes.

Todos tendrán medallas y reconocimientos por participar, ellos contarán con esas actividades a las 9 y estarán coordinado por los "profes" que ya tienen todo diagramado.

Al finalizar la jornada se procederá a la entrega de premios a los mejores de cada una de las categorías, tanto en damas como caballeros, además de otros reconocimientos como ser al team que más atletas y corredores lleven o logren subirse a los podios durante la prueba.