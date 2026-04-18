Los resultados de lo que fue la 6º fecha del Apertura 2026

Con gran tino y ante la disputa de un nuevo superclásico del fútbol nacional, River Plate vs Boca Juniors, se adelantó el programa de partidos de la sexta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga del Ramal de Fútbol.

A continuación se detallarán cada uno de los resultados en las diferentes cancha. Por la Zona A, Atlético Providencia en su casa terminó igualando 1 a 1 con Río Grande La Mendieta. En 4ta división Atlético Providencia cayó por 1 a 0 ante Río Grande.

Mientras que por la Zona B, en el reducto del "rojo", Independiente de San Pedro fue derrotado por 3 a 1 frente a Tiro y Gimnasia. En 4ta división también fue festejo del "lobo" sampedreño por 5 a 1 sobre Independiente.

Así también Deportivo Rodeíto de local perdió por 2 a 1 con Atlético La Merced. En 4ta división, Deportivo Rodeíto vapuleó 5 a 2 a Atlético La Merced.

En el duelo interzonal, Atlético La Esperanza (Zona B) se impuso por 3 a 2 en el estadio "Fernando Sembinelli" a Atlético El Polo (Zona A). En 4ta división finalizó 1 a 1 entre La Esperanza (Zona B) y El Polo (Zona A).

Recordando que quedó postergado el choque por la Zona A entre San Pedro vs Parapetí.

Además en la semana se jugaron los partidos de vuelta de la Copa Jujuy donde el "Fortín" del barrio Belgrano g Tiro y Gimnasia goleó 5 a 1 a Deportivo Rodeíto y accedió a la próxima instancia tras el 1 a 1 en la ida. En tanto que en cancha de Independiente, Parapetí fue eliminado tras ser derrotado 4 a 1 por La Esperanza que en la ida ganó 2 a 1.

A las 13 juegan la fecha 3 de la Departamental

TODA LA PROGRAMACIÓN | DE LAS 3º JORNADA DEL TORNEO APERTURA DE LA LIGA DEPARTAMENTAL DE FÚTBOL JUJEÑO.

Debido al superclásico entre River vs Boca por la Liga Profesional del Fútbol Argentino, la 3º jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Departamental Jujeña se disputará hoy en primera femenino por la mañana y en masculino al mediodía. Las chicas lo harán desde las 9 las reservas y a partir de las 10 las primeras.

Y los muchachos a las 11.30 en reservas y a las 13 en primera. A excepción del duelo entre La Mona 44 y Deportivo Rosalía que lo harán a las 9.30 en reservas y a las 11 en primera. La programación que se desplegará en la jornada tendrá los siguiente enfrentamiento en ambas ramas: Monterrico Sur vs Atlético El Carmen; Unión Las Pampitas vs Sportivo Rivadavia; Asociación Atlética La Mona 44 vs Deportivo Rosalía; Defensores de Monterrico vs Juventud Puesto Viejo; Atlético Lapachos vs Pampa Blanca y Deportivo Ovjería vs Monterrico San Vicente.

Es importante recordar que los mismos choques se dieron ayer por las mañana en las diferentes categorías (Sub 13, Sub 15 y Sub 17) de las Divisiones Inferiores de la Liga Departamental de Fútbol.

Talleres goleó 4 a 0 en la continuidad de la 4º

GRAN TRIUNFO DEL “EXPRESO” | DERROTÓ 4 A 0 A UNIVERSITARIO.

Por la cuarta jornada del Torneo Apertura “Jesús ‘Gringo’ Flores” de la Liga Jujeña de Fútbol, Talleres ayer derrotó por 4 a 0 a Universitario en “La Tablada”. Los goles del encuentro fueron convertidos por Alejandro Jiménez, Gastón Mamani, Mariano Arroyo y Julián Ramírez. En el cierre del partido se fueron expulsados Alejandro Solís en los “alumnos” y Santiago Saavedra en el “expreso”.

En la fecha 5, Talleres recibirá a Zapla en el clásico liguista, mientras que Universitario visitará a San Francisco. Anoche al cierre de nuestra edición jugaban Ciudad de Nieva vs Atlético Palpalá en “La Tablada”. Y hoy lo harán en el estadio “Líbero Brabo” Alberdi vs La Viña, en femenino a las 9 y en masculino a las 11. Además Deportivo Luján cerró la jornada del viernes en “La Tablada” con un importante triunfo frente a Comercio por 3-1. Oscar Caram con un “doblete” y otro de Ezequiel Balderrama festejó el “granate”. En tanto que Ignacio Martínez puso el descuento del “azulgrana”.

En la fecha 5, Luján se medirá frente a La Viña y Comercio hará lo propio ante Gorriti. Así también Malvinas derrotó 2 a 1 a Palermo en el estadio “Jesús Flores” en el arranque de la 4º fecha. Sin sobrarle nada, los “héroes” sacaron diferencias en el complemento con goles de Rivero y el ingresado Rada, pero el descuento en el final lo anotó Agustín Castaño en el “canario”. Del mismo modo Gorriti venció 2-0 a El Cruce y se afianza en la cima de la Zona B. Los goles fueron anotados por León y Hualpa en el “Fausto Tejerina”. Así también Cuyaya goleó por 3-0 a San Francisco en “La Tablada” con goles de Canaza, Jerez y Guzmán. Otro de los partidos fue entre General Lavalle y Los Perales que empataron 4 a 4 en el estadio “Libero Bravo”. Para el “general” convirtieron Tolaba, Alejandro Zequeiros y Sebastián Zequeiros por duplicado, mientras que para el “gaucho” marcaron Carlos Jurado, Nicolás Guzman, Pablo Jauregui y Sergio López.

El Consejo Directivo de la Liga Jujeña se reunió con el ministro de Gobierno y Justicia, Normando Álvarez García y el secretario de Deportes Luis Calvetti en donde se trazaron tareas en conjunto en beneficio del fútbol jujeño. Uno de los objetivos es seguir potenciando el rol de los clubes como herramienta de contención de los niños y jóvenes mediante el deporte.