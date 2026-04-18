River recibe a Boca en otro superclásico argentino

El fútbol argentino se paraliza hoy desde las 17, cuando River reciba a Boca por la decimoquinta fecha del Torneo Apertura, en la que será una nueva edición del Superclásico. Las acciones en el estadio "Monumental" serán controladas por Darío Herrera y se podrá ver a través de Espn Premium y TNT Sports Premium.

Ambos equipos llegan a este encuentro en un buen momento, ya que arrastran sus respectivas buenas rachas que les permitieron escalar hasta las primeras posiciones en sus zonas.

River ganó los cinco partidos que disputó en el Torneo Apertura desde que su nuevo director técnico Eduardo Coudet. Esto le permitió al "millonario" ponerse segundo en la Zona B con 26 puntos, solo tres menos que el sorprendente Independiente Rivadavia de Mendoza.

En lo que respecta al plano internacional, viene de ganarle con lo justo a Carabobo de Venezuela, para ponerse primero en el Grupo H de la Copa Sudamericana.

CLAUDIO ÚBEDA

Las grandes ausencias pasarán por el mediocampo, ya que no estarán disponibles ni Fausto Vera ni el colombiano Juan Fernando Quintero debido a sus respectivas lesiones, que fueron un esguince en el ligamento colateral medial y un problema muscular en el psoas.

Boca, por su parte, arrastra un más que destacable invicto de 12 partidos y además encontró una muy buena regularidad, ya que ganó cuatro de sus últimos cinco partidos.

Gracias a estos buenos resultados, el "xeneize" pudo escalar hasta la cuarta posición de la Zona A con 21 puntos y está muy cerca del líder, que es Vélez.

En lo que respecta a la Copa Libertadores, torneo que no disputaban desde el 2023, los dirigidos por Claudio Úbeda tuvieron un inmejorable comienzo gracias a los triunfos frente a Universidad Católica de Chile y Barcelona de Ecuador.

Boca Juniors lidera el historial general del Superclásico oficial ante River Plate con 93 victorias frente a 88 del "millonario".

Probables formaciones

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Ian Subiabre, Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Eduardo Coudet.

Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Árbitro: Darío Herrera.

VAR: Héctor Paletta.

Hora: 17. TV: Espn Premium y TNT Sports Premium.

Estadio: Monumental.

Triunfazo de Independiente

Ya en la recta final, pensando en los playoffs, Independiente de Avellaneda venció anoche en su estadio a Defensa y Justicia por tres a uno. A los pocos minutos de haber arrancado el encuentro, Lomónaco no pudo evitar tocar el balón con la mano y a instancia del VAR, el árbitro Sebastián Martínez cobró a penal. Molinas cambió la pena máxima por festejo. Fue un baldazo de agua helada para los hinchas que habían copado, nuevamente, el estadio “Libertadores de América”. Sin embargo, el “rojo” supo asimilar el golpe y continuó atacando. Ávalos, de penal, decretó la merecida igualdad.

Parecía que el segundo tanto iba a llegar en cualquier momento, porque el “halcón” se defendía muy atrás, regalando la pelota y el campo de juego. Entonces, no sorprendió cuando Gutiérrez anotó su gol. Era justo. A partir de allí, el equipo de Gustavo Quinteros reguló el trámite hasta el descanso.

Sin embargo, Defensa en el complemento salió con todo y estuvo cerca del empate, pero en el cierre el ingresado Millán gritó el tercero y desató la fiesta en Avellaneda. Independiente se acomodó de cara a las dos últimas fechas y el “halcón” quedó preocupado, ya que sufrió su tercera caída al hilo.