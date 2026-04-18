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Operativo para el Superclásico

El Gobierno de la Ciudad implementará un importante operativo de seguridad para el Superclásico entre River y Boca, que se disputará mañana desde las 17 en el estadio "Monumental". En total, habrá más de 1.000 efectivos policiales afectados al dispositivo.

Sabado, 18 de abril de 2026 00:00

Las puertas del estadio se abrirán a partir de las 14 con el objetivo de ordenar el ingreso del público y evitar aglomeraciones. Además, se habilitarán accesos exclusivos para familias en distintos sectores, en una medida orientada a mejorar la circulación y la seguridad de los asistentes.

El operativo incluirá tres anillos de control en las inmediaciones del estadio, donde se desplegarán efectivos de la Policía de la Ciudad para realizar cacheos y prevenir el ingreso de pirotecnia u objetos prohibidos. También se llevarán adelante controles contra la venta ambulante y la presencia de "trapitos".

A su vez, participarán Agentes de Tránsito y de la Agencia de Control y cadetes del Instituto de Seguridad Pública, quienes trabajarán con el sistema Tribuna Segura para detectar personas con derecho de admisión.

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