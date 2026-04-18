Independiente y Defensa, hoy en un compromiso clave

Independiente de Avellaneda recibirá hoy a Defensa y Justicia, por la decimoquinta fecha de la Zona A del Torneo Apertura, en busca de un triunfo que le permita afianzarse en los puestos de clasificación a los playoffs.

El encuentro, que está programado para las 19.30, se jugará en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini y se podrá ver a través de Espn Premium. El árbitro designado fue Sebastián Martínez, quien contará con la colaboración desde el VAR de Pablo Echavarría.

El "rojo" llega a este encuentro con la confianza en alza, ya que luego de una floja seguidilla de resultados adversos pudo reponerse de la mejor manera al ganarle 1-0 a Racing en el "clásico de Avellaneda", para después igualar 1-0 frente a Boca en "La Bombonera", en un encuentro donde tranquilamente pudo haberse quedado con el triunfo.

Estos resultados le permitieron a los dirigidos por Gustavo Quinteros ubicarse octavos en la Zona A, por lo que estarían ingresando a los playoffs, aunque no deben confiarse ya que están muy parejos en puntos con otros equipos que se encuentran por debajo suyo como San Lorenzo, Instituto de Córdoba y Platense, que tienen 18, 17 y 16 unidades, respectivamente.

El "halcón", por su parte, viene de caer en sus últimas dos presentaciones, que fueron frente a Instituto y Talleres de Córdoba, aunque el invicto de 11 encuentros que tuvo al inicio del Torneo Apertura le permite estar séptimo y con muy buenas chances de clasificar a la otra fase.

Independiente: Rodrigo Rey; Facundo Zabala, Sebastián Valdéz, Juan Fedorco, Santiago Arias; Ignacio Malcorra, Iván Marcone, Mateo Pérez Curci; Matías Abaldo, Gabriel Ávalos y Maximiliano Gutiérrez. DT: Gustavo Quinteros.

Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarin; David Martínez, Emiliano Amor, Damián Fernández; Darío Cáceres, Aaron Molinas, Santiago Sosa, Lucas Souto; Agustín Hausch, Gutiérrez y David Barbona. DT: Mariano Soso.

En La Plata

Gimnasia La Plata y Estudiantes de Río Cuarto se enfrentarán desde las 15, en el estadio "Juan Carmelo Zerillo". El "lobo" viene de ganar sobre el final en Junín y va por otra victoria frente a un equipo cordobés que borró a diez jugadores del plantel por los pésimos resultados en el campeonato.

Tras la repentina salida de Fernando Zaniratto como entrenador, Gimnasia logró enderezar el rumbo de la mano de Ariel Pereyra, DT interino, ganando 4-1 ante Camioneros por la Copa Argentina y 2-1 frente a Sarmiento con un gol agónico de Franco Torres en tiempo de descuento.